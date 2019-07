El grado de Deportes en Mieres costaría un millón de euros, por 10 en Gijón o en Oviedo

Aprovechar los espacios disponibles en el campus de Mieres en lugar de tener que construir aularios en otra ciudad es lo que está llevando a la Universidad a apostar por la ciudad minera en lugar de por Gijón u Oviedo para implantar el grado de Deportes. El rector, Santiago García Granda, desveló ayer que el estudio económico que ha realizado la Universidad concluye que poner en marcha el grado de Deportes en la villa de las Cuencas costaría 1 millón de euros, mientras que optar por cualquier otro emplazamiento elevaría el presupuesto inversor hasta los 10 millones.

El Rector hizo estas consideraciones durante la primera jornada del XXIII Congreso de Ingeniería de Organización, que se está celebrando en el Palacio de Congresos de Gijón. La pugna política entre Gijón, Oviedo y Mieres por captar la nueva titulación universitaria viene de años atrás. El Rector ya dio a entender en varias ocasiones sus preferencias, la última de ellas levantando la polémica en Gijón, donde los grupos políticos defienden que esta ciudad tiene mejores condiciones para acoger esta titulación. García Granda respondió ayer a estas críticas durante su visita a Gijón y lo hizo con cifras: "Lo único cierto es que nosotros estamos finalizando ya en una comisión un plan de estudios para intentar traer esa titulación de Deportes a la Universidad de Oviedo. Utilizaremos todos los recursos que tenemos en la Universidad y lo importante es decir que no tenemos todos los recursos. Por lo tanto, las titulaciones dependen del Principado de Asturias y en concreto esta, que es una titulación nueva, tenemos evaluados los costes. Y los costes de una nueva ubicación son aproximadamente 10 millones de euros y los costes de una ubicación donde ya tenemos instalaciones son de un millón de euros", señaló García Granda.

La explicación de la disparidad de cifras es que "en Mieres tenemos un montón de espacio que es de la Universidad y que podemos utilizar", como factor diferencial con Gijón. A esto se añade que en Mieres El Rector abundó en su explicación señalando que en Mieres "tenemos instalaciones docentes y tenemos instalaciones deportivas no usadas o poco usadas y que se pueden usar inmediatamente, además de una residencia de estudiantes", algo esto último que pronto esperan tener también en Gijón, donde tampoco faltan instalaciones deportivas, si bien las mismas no son de la Universidad. Lo única inversión necesaria en Mieres para poner en marcha la nueva titulación es la construcción de los laboratorios, además de la contratación del profesorado.

En Gijón sería necesario construir tanto los laboratorios como las aulas. Eso es lo que la Universidad presupuesta en 10 millones de euros, una cantidad en la que no está incluida la construcción de instalaciones deportivas propias. En ese estudio económico se da por supuesto que los alumnos del grado de Deporte podrían compartir instalaciones deportivas de la ciudad, pero ajenas a la Universidad, con lo que esa parte de la ecuación "no sería un problema". El del Rector es un planteamiento que choca con el criterio municipal de no ceder instalaciones deportivas a la Universidad para ese fin. Así lo indicó la alcaldesa, Ana González, el pasado 21 de junio, al considerar que ceder equipamientos municipales a la Universidad supondría "quitárselos a la ciudadanía". El anterior gobierno local de Foro Asturias había llegado a ofrecer un millón de euros para atraer el grado de Deportes, cantidad muy alejada del cálculo de costes de la Universidad.

Respecto al planteamiento de grupos políticos municipales de Gijón que defienden que el grado de Deportes estará mejor en esta ciudad por la posibilidad de realizar actividades ligadas al mar, Santiago García Granda señaló que "alrededor de un grado siempre hay muchos estudios, hay posgrados y doctorados. No se acaba todo a la hora de lanzar un grado" por lo consideró que es "seguro" que alguna actividad vinculada a ese nuevo grado universitario estaría vinculada a Gijón. Como ejemplo indicó que "si orientamos el grado a deporte y salud, nuestras potencias en salud están en Oviedo y Gijón, donde están los hospitales universitarios más potentes, aunque hay hospital universitario también en Mieres".

Respecto a los plazos para culminar el plan de estudios que se está ultimando, el Rector se limitó a apuntar que "va más lento de lo que nosotros pensábamos", sin concretar previsiones de fechas. Sí insistió en que "hay bastante acuerdo en cómo debe ser el plan de estudios y que se está pergeñando por parte de los que lo van a impartir".