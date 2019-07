La defensa de un parque en el Solarón se abre a colectivos vecinales y sociales

"No queremos discutir del plan de vías sino del futuro de un espacio público y de un modelo de ciudad. Aunque con los antecedentes de más de 15 años de ese plan lo que nos tememos es que el suelo del Solarón se venda y se hagan los edificios pero que lo que no se llegue a hacer sean ni la estación ni el metrotrén. Así que al final, perderemos un espacio público y no tendremos las infraestructuras".

Quien habla es Verónica Rodríguez, quien fuera durante unos meses concejala de la ciudad en las filas de Xixón Sí Puede y ahora es una de las portavoces del movimiento ciudadano que pretende que el suelo liberado de la actividad ferroviario en el centro urbano se quede como espacio verde sin dar opción al proyecto de construcción que se incluyen dentro del plan de vías. "Un pulmón para el Solarón" nació hace poco tiempo de la inquietud compartida de gijoneses de todos los ámbitos, ha sumado más de 300 firmas de apoyo a través de las redes sociales -incluidas las del arquitecto Vicente Díaz Faixat, el profesor universitario Germán Ojeda, el músico Nacho Vegas y el psiquiatra Guillermo Rendueles- y ayer por la noche se presentaba oficialmente en la "Semana negra". El siguiente paso es presentar el manifiesto a colectivos vecinales, culturales y sociales "para buscar apoyo a la iniciativa y generar un debate social". Tampoco se descarta hacer alguna actuación en el propio Solarón para visibilizar la propuesta.

¿Por qué plantear ahora el cambio tras meses y meses de debate político y ciudadano sobre todos y cada uno de los proyectos vinculados al plan de vías hasta llegar a un consenso final sobre el global del proyecto? Sus promotores asumen que "quienes pasean por allí o disfrutan de la zona no tienen conciencia de lo que se va a hacer , y de que es inminente. Así que la propuesta o es ya o no es". El diseño de la urbanización de ese espacio es uno de los elementos extraferroviarios en los que tiene que empezar a trabajar ya Gijón al Norte y el Ayuntamiento".

"Un pulmón para el Solarón" antepone la consolidación como parque de la zona -ahora verde tras una adecuación provisional para evitar que se perpetuara la imagen de un solar vacío y vallado en plena entrada de la ciudad- al entender que no hay razones de necesidad de vivienda que justifiquen la construcción. "Los problemas de acceso a la vivienda en esta ciudad no tienen que ver con la falta de pisos sino con los precios desorbitados y allí serán nuevamente viviendas lujosas para unos pocos", explican. Sin embargo, entienden, sería positivo tener un gran parque para bajar los niveles de contaminación .

Tampoco dan por buena la justificación económica dada por la Alcaldesa quien insinuó que la pérdida esas plusvalías como vía de financiación de la estación intermodal y el proyecto ferroviario conllevaría tener que subir impuestos o anular el resto de las inversiones para poder pagarlo. "Vender ese suelo daría como mucho 40 millones cuando el plan se plantea en más de 800. Que no nos digan que sin ese dinero no se puede hacer. La pregunta es de donde va a salir el resto del dinero que no sea de plusvalías", ironiza Rodríguez.