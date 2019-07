La federación vecinal lanza una plataforma para la depuradora como la del plan de vías

Impedir que lleguen a la costa gijonesa las 3.285 toneladas de materia orgánica que portan las aguas fecales que cada año se vierten, sin depurar, frente a la playa de Peñarrubia, es el objetivo final de la nueva iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), que va a impulsar la constitución de una plataforma ciudadana similar a la que ya existe para el plan de vías. El fallo del Tribunal Supremo, que obliga a parar los equipos de desarenado y desengrasado de la depuradora de El Pisón, los únicos que estaban operativos hasta ahora, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del movimiento vecinal. A la vista de la sentencia, el presidente de la FAV, Adrián Arias, indicaba ayer que "hasta ahora la propuesta institucional no ha logrado avances, seguimos viviendo un día de la marmota continuo y los problemas de depuración continúan sin control. Es hora de articular una respuesta conjunta con otros actores e implicar a la sociedad civil de manera clara".

Los vecinos más próximos a la depuradora, los de El Pisón, ven las cosas de otra manera. Su demanda fue la que motivó la sentencia de 2016 en la que el Tribunal Supremo impedía la entrada en servicio de la depuradora de El Pisón, obligando a rehacer la declaración de impacto ambiental por no haberse justificado adecuadamente la elección de El Pisón en el primer estudio ambiental. La nueva tramitación está en marcha en el Ministerio para la Transición Ecológica, con un nuevo estudio de impacto ambiental que ha vuelto a seleccionar las inmediaciones de El Pisón como la alternativa con menor impacto ambiental. En 2017 la Audiencia Nacional autorizó la puesta en servicio temporal de los equipos de desarenado y desengrasado, que habían sido demolidos previamente de la planta de pretratamiento, La Plantona, para integrarlos en la depuradora.

Relevancia para la salud

Ahora el Supremo revoca esa decisión al considerar que ambos equipos "carecen de relevancia para asegurar la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente". El desarenado y desengrasado sólo retira 14,28 toneladas de materia orgánica de las 3.285 que se vierten cada año al mar. La activación de la depuradora eliminaría 2.956,5 toneladas, el 90%, según los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. España está pagando cada semestre una cuantiosa multa a la UE por no depurar estas aguas.

La situación puede experimentar un punto de inflexión en breve, a juzgar por las declaraciones que efectuó ayer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, quien avanzó que el Ministerio le ha informado de que la tramitación del expediente de la nueva declaración ambiental "está muy avanzado y espero que el viernes próximo el Secretario de Estado nos dé buenas noticias para superar todo este capítulo que creo que es un capítulo desgraciado", en la reunión que González mantendrá con él ese día. Aunque la Alcaldesa no quiso ser más explícita, el asunto es que si esa declaración de impacto ambiental ratifica la elección de El Pisón, la depuradora quedaría legalizada, si bien los vecinos de la colonia de chalés colindante volverían a pleitear para intentar bloquearla.

"Hilar fino"

La Federación vecinal, en cambio, no acaba de fiarse del ritmo que pueda imprimir la administración. Adrián Arias recuerda lo acontecido con el plan de vías, donde los expedientes administrativos para firmar el convenio "se desbloquearon tras el encierro en el Ayuntamiento y entonces aparecieron todos los informes". Tras la última sentencia sobre la depuradora, Arias recalca que "no se puede continuar así y hay que ponerse manos a la obra para buscar una solución integral de ciudad", sin posicionarse sobre dónde debe estar la depuradora del este, a la espera que se culmine la tramitación ambiental e instando al Ministerio a "hilar fino" en este asunto.

Respecto a la sentencia, la Alcaldesa indica que no le queda más que "acatarla, enfadarme con el mundo pero acatarla", resaltando que no es de recibo "echar aguas fecales al mar, que es lo que estamos haciendo ahora; las aguas fecales de 150.000 vecinos de la zona este de Gijón van al mar, no son depuradas" opinando que "la depuración y evitar un daño ecológico debería ser un bien superior a otras cosas; esta ciudad no puede estar sin depurar sus aguas".

La mayoría de la oposición coincidieron en exigir responsabilidades políticas por esta situación y se urgió a buscar soluciones.

El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez, resaltó que la sentencia sólo habla del pretratamiento y mostró su confianza en que la nueva declaración de impacto ambiental de la depuradora del este "posibilite su legalización y la entrada en funcionamiento de la planta, todo ello sin perjuicio de explorar la vía del diálogo y tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo con los vecinos afectados", considerando que sería dañino tener que construirla en otro emplazamiento, con tiempo perdido y coste económico.

Jesús Martínez Salvador, de Foro Asturias, opina que "el desprecio a los vecinos de la zona este ha traído la consecuencia de no tener más remedio que verter al mar las aguas sin depurar de 150.000 habitantes y haber malgastado decenas de millones de euros".

La portavoz de Podemos-Equo, Yolanda González Huergo, pidió la convocatoria del Observatorio de la Playa y calificó de "mala noticia" la sentencia y sobre todo "la argumentación" del Supremo, que pone de relieve "la gravedad de una situación que no puede enmascararse". A la argumentación de los jueces también se refiere el edil de IU, Aurelio Martín, que ve "sorprendente la doble vara de medir que tienen los jueces respecto a cuestiones medioambientales y económicas; el interés general sirvió para legalizar una regasificadora en Galicia y probablemente servirá para legalizar la de El Musel", mientras no ha sido suficiente para el pretratamiento de la depuradora.

Fiscalía

Alberto López-Asenjo, del PP, indicó al Ministerio que "esperamos que la decisión que se tome se consensúe con los vecinos, puesto que se debe a un grave problema que nos afecta a todos y en el que no se puede tolerar que se sigan tomando decisiones de espaldas a los gijoneses". Eladio de la Concha, de Vox, indicó en que "los gijoneses queremos soluciones ya. El PSOE nos metió en este entuerto y ahora que tiene el poder local, autonómico y nacional, nos debe una solución" achacando la situación a "la prepotencia" socialista.

Con la baza de haber logrado esta victoria en los tribunales, los vecinos del Pisón hacen ahora un llamamiento al "diálogo" mientras su abogado, Marcelino Abraira dice que a la vista de esta sentencia, remitirá nueva información a la Fiscalía, para que analice si se cometieron delitos con la depuradora. "No hay que ser muy listo para deducir que no dijeron la verdad a la Audiencia Nacional, que creyó que con permitir el desarenado y desengrasado se evitaban las multas por que se depuraba", apuntó el abogado, que cree que pueden haberse producido supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos con la activación del desarenado y desengrasado.