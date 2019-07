Tinta con todas las de la ley

La falta de regularización ha hecho que la piratería aparezca en una profesión que aún no está reconocida como tal. Por ello, hay tatuadores que deciden convertir su casa en un estudio, aunque sin cumplir con las medidas higiénicas y sanitarias que impone la ley. "El objetivo no es ir en contra de nadie, queremos ayudar a la gente a que cumpla los criterios necesarios y luego, si no lo hacen, podríamos tomar medidas", señala José Vicente Vallín Amandi, coordinador de la secretaría técnica.

La asociación surge por el deseo de protección de los derechos de los tatuadores, pero también de los deberes de los mismos. "Aquí no se quiere cumplir menos, al contrario, se quiere cumplir mejor", asegura el Vallín.

Lo hacen para respetar la integridad de la persona tatuada: "Queremos hacer ver a la gente que con su salud no tiene por qué jugar nadie", señalan. Para la difusión, "queríamos hacer unas jornadas de información, también en colegios e institutos, para decirles quienes somos y cuál es la situación", manifiesta Ana Izaskun Gutiérrez, presidenta de la junta gestora de la ATPA. El principal objetivo de esta nueva entidad es que la profesión se reconozca, para que, de esta manera, haya una normativa adecuada a las necesidades de los clientes y de los expertos, además de "estudiar todos esos criterios higiénicos y sanitarios y convertirlos en criterios de salud", apunta Vallin Amandi.