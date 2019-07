"Todo nuestro afán tiene que ser la apertura de la depuradora", resalta la alcaldesa de Gijón

La alcaldesa de Gijón, Ana González, volvió ayer a referirse a la depuradora del Este, tras la reciente sentencia que obliga a paralizar el desarenado y desengrasado de la misma, indicando que "todo nuestro afán en el Ayuntamiento tiene que ser la apertura de la depuradora. Que se acabe lo que quedó paralizado tras la primera sentencia que impidió que se abriera y, también, para aclarar definitivamente las posibilidades de funcionamiento de la depuradora".

Esto es, la Alcaldesa apunta directamente a la tramitación de la declaración de impacto ambiental de la instalación, que se está repitiendo después de que los tribunales anularan el primer documento que se elaboró. Una declaración de impacto que podría legalizar la planta y permitir su entrada en pleno funcionamiento, no sólo de los equipos de pretratamiento -desarenado y desengrasado- si no de toda la instalación. "Lo que urge ahora es solucionar los problemas de fondo para desbloquear la apertura de la depuradora para que funcione a pleno rendimiento. Es un problema que tiene que ver con la elaboración de una nueva declaración de impacto ambiental, que sí que está muy adelantada, y este viernes me reuniré con el secretario de Estado para hablar, entre otros asuntos, de manera principal justamente de la depuradora", recordó.

González insistió en que, "en definitiva, nuestro afán tiene que ser que se abra la depuradora y que se ponga a funcionar. Una ciudad moderna, una ciudad preocupada medioambientalmente, una ciudad responsable con un compromiso medioambiental como Gijón, quiere contribuir, y la depuradora es fundamental. Estamos en un momento muy complicado con la realidad del cambio climático, y no sólo nos afecta a nosotros sino a todos los territorios, ciudades, pueblos. Al final estamos lanzando al mar lo que no debemos lanzar al mar. Eso no podemos olvidarlo nunca".

La regidora también se refirió al proyecto de residencia de estudiantes, esperando que con la segunda prórroga concedida la empresa que la hará "tengamos el tiempo necesario para poner realmente en marcha la construcción. Esto, en principio, no debería afectar a los plazos de construcción, y seguiríamos con los objetivos temporales que estaban señalados".

Ana González destacó la necesidad para Gijón de este equipamiento y señaló que "no podemos acostumbrarnos desde las administraciones a que las cosas sean 'sine die'; entonces, hay que concretar plazos", y apuntó a la existencia de un "plan B".