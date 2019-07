La defensa de un "Central Park" en Gijón

Una plataforma ciudadana ha elaborado el manifiesto "Un pulmón para el Solarón", que plantea que el Solarón siga siendo una zona verde, en vez de destinarse a la construcción de viviendas para financiar el plan de vías. Tres de los firmantes, el arquitecto Vicente Díaz Faixat; el portavoz en Asturias de Ecologistas en Acción, Paco Ramos y el vecino de la zona y activista social, Carlos Gómez, exponen sus planteamientos al respecto.

La propuesta. Carlos Gómez señala que esta iniciativa ciudadana "lo que hace es aunar sensibilidades muy diferentes en torno a una necesidad común, que es la de mantener la zona verde. Los puntos en común son la ecología, la defensa del medioambiente frente al ladrillo, la sostenibilidad, abrir espacios colectivos públicos y amables. Y también apostar por un modelo productivo que no esté sostenido por el ladrillo y la especulación". Este vecino del entorno del Solarón cree que se debe "apostar por la implicación no sólo de los vecinos, sino de los ciudadanos de todo Gijón, porque afecta a todos. Incluso a la gente que tiene un animal en Gijón, donde hay 40.000 perros que también necesitan un espacio".

Paco Ramos considera que la propuesta tiene bastantes posibilidades de ser atendida porque "no es lo mismo decirle a la gente si quiere un parque que, ahora que ya lo tiene, si quiere destruirlo o conservarlo y además no conservarlo como está, sino hacer un parque de verdad, con usos múltiples y mucha más vegetación". Además matiza que se trata de una propuesta referente a un suelo público, que no precisa ser expropiado. "Estamos en la mejor situación de que haya un frente amplio de gente para que ahí se construya un parque".

Faixat apunta que "de hecho hay un monolito ahí que dice 'Parque del tren de la libertad', que se inauguró hace años. El hecho es que la gente se empoderó de ese espacio. Lo que se trata es de tener un nuevo modelo de ciudad, ya no sólo en el sentido de la especulación -que también- sino en el sentido de que una ciudad tiene que ser una ciudad para la gente, para que se viva. ¿Se van a construir unas viviendas que no hacen falta?, porque en Gijón el parque de viviendas está sobrado. Aquí de lo que se trata es de mantener el suelo para un uso de la ciudad".

Un parque mejor. El portavoz ecologista apunta que la iniciativa no busca sólo conservar la zona verde, sino mejorarla: "Yo creo que tendría que ser un parque con usos múltiples, con un kiosco de música y usos culturales, y en el que tendríamos que apostar claramente por que hubiera más vegetación y arboleda. Ya no se trata de sostener el Solarón como está, sino de hacer un verdadero parque en el centro de Gijón, por no llamarle un Central Park". Idea con la que coincide el Faixat, que tercia señalando que "el modelo de bosque urbano me gusta mucho. También sería interesante la comunicación del Solarón con el parque de Moreda, para hacer un parque lineal". Gómez añade ese parque tendría que "diseñarse con la participación de técnicos pero también con participación vecinal".

Urgencia. El momento es ahora. Paco Ramos explica que "si se vendiera alguna de las parcelas a constructores, sería más difícil seguir con esta planificación, porque sería un enfrentamiento con un particular y sus derechos consolidados. Hay muchos problemas en Gijón que tienen que ver con el urbanismo, pero aquí la clave es la urgencia; antes de que esto sea expropiado a la ciudad y entregado a los particulares, no nos queda otra que correr", reflexión que complementa el arquitecto apuntando que "hay un presupuesto aprobado de tres millones de euros para urbanizar, para luego vender los solares con todos los servicios urbanísticos. Pero todavía no es tarde; la solución sólo requiere mera voluntad política de las tres administraciones implicadas, empezando por el Ayuntamiento".

Plan de vías. ¿Y las repercusiones económicas sobre el plan de vías, al que se prevé destinar el dinero de la venta del Solarón a constructores? Gómez indica que "se está bajando el precio de las parcelas, con lo que lo que realmente se está planteando es regalar el suelo público a las inmobiliarias, porque se quiere vender por debajo de su valor. Las constructoras están esperando a que baje el precio".

"Y además las constructoras ya nos piden de mano que lo urbanicemos nosotros para mayor gloria de los que lo compren", agrega Paco Ramos, que destaca que "aquí se plantea la venta de un suelo público, de expropiarlo a los ciudadanos; tendríamos el dinero que se cobre, pero perderíamos el valor del suelo que ya no volveríamos a tener nunca".

El líder ecologista argumenta que lo que Gijón al Norte podría sacar por la venta de las parcelas es un pequeño porcentaje, "de un dígito", sobre los 814 millones de euros en que está presupuestado el proyecto del plan de vías y el metrotrén. "Si fuera un 10%, el proyecto costaría a cada gijonés 1.100 euros sin la venta de las parcelas y con la venta 980. No es una cantidad significativa. Este no puede ser el problema, la venta de un suelo que cubriría menos del 10% del presupuesto" y agrega que hay otras fuentes posibles de financiación para el plan de vías: "tenemos un excedente de más de 1.000 millones de euros que se podrían emplear en el plan de vías si nos ahorrásemos algo que no queremos en Ecologistas en Acción, que es el absurdo de hacer un semi-Ave directo entre Pola de Lena y Gijón, que es imposible, innecesario e injustificado".

Díaz Faixat señala que "yo realmente sigo sin creerme el plan de vías, el último ya no lo miré y menos mal que no lo miré porque ya anuncian que lo van a volver a cambiar. En cuanto a lo especulativo de la operación, es que ha salido dos veces a subasta y quedó desierta y ahora parece ser que se va a vender una de las parcelas por menos valor". Para este arquitecto, el "problema gravísimo" de Gijón es la falta de la estación intermodal y "desde el punto de vista técnico, mantener el parque, no interfiere con la intermodal. Personalmente, mi sugerencia es retomar el estudio más serio que se hizo, el de Jerónimo Junquera y Javier Fombella, pero con modificaciones porque las circunstancias han cambiado; ellos se quejaron de que tuvieron imposiciones de Gijón al Norte y el Ayuntamiento para plantear cosas en las que no creían. Creo que habría que hacer una estación intermodal económica, que no barata".

Ramos coincide en que "mantener el Solarón como parque no interfiere para nada en dónde se construya la estación intermodal", al igual que opina Carlos Gómez.

Díaz Faixat también se refiere a a las palabras de la Alcaldesa sobre la propuesta de los firmantes del manifiesto: "la Alcaldesa nos llama demagogos a nosotros por defender el parque y sin embargo de Cosmen dice que está defendiendo sus intereses por pedir la centralidad de la estación y dice que eso es muy respetable. Nosotros estamos defendiendo nuestros intereses de gijoneses, que somos tan respetables como los Cosmen".