Detenida por darle una paliza a su hijo de 7 años en el recinto de la "Semana negra"

Una mujer de 38 años acabó detenida este domingo, en la jornada de clausura de la "Semana negra", acusada de haberle dado una paliza a su hijo de 7 años. Los testigos aseguraron haber visto a la mujer insultar y golpear al pequeño e, incluso, tirarle un trozo de pizza al suelo para obligarle a comérselo después. En este fin de semana los agentes también intervinieron en otros dos casos con menores: en uno la madre deambulaba ebria por la calle con dos de sus pequeños y en otro, la madre, también ebria, había dejado solo en casa a su hijo de 9 años, que estaba enfermo y sin comida.

La intervención en la "Semana negra" se produjo a las 21.40 horas, poco antes de que la feria literaria echase el cierre hasta el año que viene. Según varios testigos, una vecina de Gijón de 38 años y nacionalidad brasileña que responde a las iniciales D. A., le había dado "una tremenda paliza" a su hijo de 7 años, según informó ayer el Ayuntamiento, "sometiéndolo a varias vejaciones e insultos, haciéndole sangrar por la nariz, tirándolo al suelo" e, incluso, arrojando al suelo un trozo de pizza que después le obligó a comer. Fue detenida por agentes del operativo permanente de la Policía Local acusada de un presunto delito de lesiones y el niño, al menos por el momento, pasó al cuidado de una de sus hermanas mayores.

No fue la única madre arrestada este fin de semana en Gijón. A las 13.40 horas del día anterior, el sábado, otra mujer acabó detenida, en este caso, por haber dejado en casa sin vigilancia a su pequeño de 9 años, que cuando fue hallado por los agentes todavía no había comido y mostraba síntomas de estar enfermo. La mujer en cuestión tuvo que ser atendida por un ambulancia porque se había caído al suelo, ebria, en la calla Gamboa. Los propios sanitarios acabaron llamando a los agentes, asegurando que un hombre que acompañaba su paciente les estaba gritando y amenazando. A su llegada, de hecho, este varón trató de agredir a uno de los policías cuando intentaron separarle de ella. A. A. F., vecino de Lugo de 42 años, se enfrenta ahora a un posible delito por atentado. La mujer, mientras, reconoció que no deseaba ser atendida porque había dejado solo a su hijo en casa. Fue entonces cuando los agentes se desplazaron al domicilio y encontraron al pequeño de 9 años en la cama, enfermo y sin haber comido nada durante el día. M. I. G. V., de 45 años, acabó arrestada por un presunto delito de menores y se negó a facilitar los datos de ningún familiar que pudiese hacerse cargo del menor. El propio pequeño fue quien acabó dando el número de su abuela, que aunque vive en Valladolid se trasladó inmediatamente a la ciudad para hacerse cargo de su nieto.

La otra madre intervenida por la Policía Local deambulaba en la madrugada del domingo, a las 1.30 horas, por la Avenida de la Argentina. La mujer, de 35 años, iba con su madre, de 62, y según la policía "caminaban completamente ebrias". Los agentes tuvieron que intervenir porque la mujer iba también acompañada de su hijo de dos años y de su bebé de cuatro meses. Según relataron las afectadas, el padre de los pequeños se encuentra en prisión y ninguna de ellas fue capaz de facilitar datos de algún otro familiar, por lo que los dos niños fueron trasladados al Centro Materno Infantil de Oviedo.