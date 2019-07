Un peatón en silla de ruedas, herido leve tras ser arrollado en La Arena

Dos vecinos de Gijón resultaron ayer heridos leves tras verse envueltos en sendos accidentes de tráfico. Uno de ellos, motorista, fue embestido por un turismo en la avenida de la Constitución después de que éste último intentase adelantar a un autobús. El otro herido fue un peatón que trataba de cruzar el paso de peatones del entronque de Premio Real y Emilio Tuya con su silla de ruedas. También fue arrollado por un turismo, pero sus heridas también fueron catalogadas como leves.

Por un lado, el motorista accidentado, un hombre de 42 años que responde a las iniciales J. C. A., circulaba en su Suzuki a la altura del número 44 de la Avenida de la Constitución a alrededor de las 12.30 horas y, cuando se encontraba parado en la vía por el tráfico circulatorio, fue arrollado por un turismo que trataba de adelantar a un autobús y, a causa del impacto, colisionó también contra una furgoneta que tenía delante. Pese al golpe, el varón al ser atendido por la ambulancia sólo manifestó dolor lumbar y de cuello. El conductor del vehículo, C. A. C., de 18 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia, que dio negativo.

El otro herido, un hombre de 57 años, fue arrollado a las 11.35 horas en el cruce de las calles Premio Real y Emilio Tuya, en el barrio de La Arena. Según explica el Ayuntamiento de Gijón, el hombre iba en su silla de ruedas y trató de cruzar las avenidas citadas por el paso de peatones cuando, por causas que todavía se investigan, fue también arrollado por otro turismo y sus heridas fueron asimismo catalogadas como leves.