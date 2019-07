Un tsunami de música e en directo

A poco más de dos semanas para el inicio del Tsunami Xixón, el festival que desde hace tres años conglomera en La Laboral una de las citas de música rock y punk más importantes del norte de España, ya parece bastante claro que la idea de los organizadores en esta edición es recuperar algunos éxitos del pasado mientras introduce, poco a poco, a cada vez más grupos nacionales. La cita, que funciona para público distinto a otros eventos del verano gijonés, cuenta con una importante repercusión económica.

Se subirán a las tablas grupos que ya casi forman parte de la lista de contactos de confianza de los organizadores como "The Offspring" y "Berri Txarrak" con la inclusión de bandas con un público más "millennial".

El 2 de agosto es el turno de "The Offspring", el grupo estadounidense que ya había causado furor en la edición inaugural de Tsunami. Aunque su ausencia el año pasado se pudo suplir con la presencia de bandas amigas como "The Hives" y "Bad Religion", la reincorporación de la formación liderada por Dexter Holland ya ha conseguido agotar las entradas únicas al recinto de ese día.

Repetirá también "Berri Txarrak", la banda navarra, que se encuentra realizando su gira de despedida, están viviendo este verano una de sus etapas musicales más dulces (la semana pasada actuó en Bilbao ante 20.000 personas, pasando así a la historia la cita más multitudinaria de la historia organizada por una banda euskaldun). Será uno de los platos fuertes del sábado día 3 junto a "NOFX", el otro gran cabeza de cartel junto a Holland. Este grupo, de origen californiano y con marcados ritmos de punk, traerá a la ciudad al reconocido Fat Mike, uno de los compositores del género más aclamados de las últimas décadas.

Los nuevos ingredientes llegarán de la mano de "La Maravillosa Orquesta del Alcohol", conocida por sus iniciales como "La M. O. D. A.", que servirá para atraer a un público tal vez menos "alternativo" que el de otros cabezas de cartel, pero que sigue concordando con la temática "outsider" que caracteriza al Tsunami. Este septeto, original de Burgos, saltó a la fama hace no más de cinco años pero ha sabido codearse con buena parte del sector "cantautoril" de la escena española (han colaborado con Xoel López, Quique González e Iván Ferreiro, entre otros), pero tanto sus conciertos como sus letras demuestran su clara vinculación con el rock tradicional.

El otro gran invitado será el grupo "Carolina Durante", que por poco se vuelve viral hace unos meses tras colaborar con Amaia Romero, de Operación Triunfo. Por lo demás, a las tablas de La Laboral (aunque el festival programará también conciertos en la plaza Mayor y en la pista de skate de Cimavilla), se subirán los "indies" ingleses de "Kaiser Chiefs", "The Lizards", "No Fun At All" y otra amplia decena de bandas nacionales e internacionales.



Últimos abonos disponibles con los tiques del viernes agotados



Se van agotando las opciones para acudir al Tsunami Xixón, el festival de rock y punk que acogerá una decena de conciertos en La Laboral los días 2 y 3 de agosto. El regreso de "The Offspring" como cabeza de un cartel de primera escala internacional complicará la asistencia de los aficionados que prefieran improvisar. A fecha de ayer, las entradas únicas para acceder al recinto el viernes 2 de agosto, noche que culminará con la banda estadounidense sobre el escenario, estaban ya a punto de agotarse.

Otra opción para acceder al concierto de La Laboral, en caso de que se acaben las entradas únicas, es mediante de la compra de abonos para los dos días de festival, aunque los organizadores advirtieron ayer que los últimos 600 que quedaban disponibles se estaban vendiendo a toda prisa (los que sí están disponibles son los más caros de toda la cartera de precios).

En cuanto al resto de entradas, desde la web ayer todavía se podían adquirir los tiques de acceso a la jornada del sábado, en la que tocarán, entre otros grupos, los navarros "Berri Txarrak", "NOFX" y "La M. O. D. A".