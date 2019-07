Nuevos retrasos en el plan de vías: aún no existe un estudio geotécnico

El estudio geotécnico encargado a la empresa Ineco para el desarrollo del plan de vías de la ciudad debería haber estado listo el pasado mes de junio, pero tal y como denunció ayer el portavoz del PP local, Alberto López-Asenjo, "el estudio no se ha hecho", lo que vendría a iniciar un nuevo ciclo de retrasos en un proyecto que acumula ya 17 años de espera.

Por ello, el PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los diputados para pedir al gobierno central que ponga en marcha ya el plan de vías y que se cumplan los plazos previstos, ante el temor de que se encadenen nuevos desajustes temporales. En este sentido, López-Asenjo recordó ayer que su grupo siempre ha defendido que los estudios necesarios para acometer la obra se lleven a cabo "de forma paralela y no de forma consecutiva", de tal manera que el retraso en uno de ellos no lleve aparejada una demora en los demás para "evitar que se retrase todo el conjunto".

La diputada del grupo popular en la Cámara Baja Paloma Gázquez incidió en la necesidad de que el gobierno explique los retrasos "absolutamente injustificados" en el plan de vías, habida cuenta de que, tras la firma del convenio justo antes de las elecciones, "ahora nos dicen que quedan temas y estudios pendientes, que no va a ser tan rápido como decían al principio".

La diputada popular ha aprovechado para reclamar que "no se juegue con la ubicación de la estación intermodal, que debe estar en el entorno del Museo del Ferrocarril porque esa es la centralidad de Gijón". Gázquez teme que con el cambio de gobierno municipal se retome la idea de situar la estación en Moreda, por lo que ha querido formular una llamada a "la responsabilidad" de las partes, desde el Ayuntamiento hasta el Principado y el ejecutivo nacional, antes de recordar que el propio ministerio señalaba hace unos días que la ubicación de la estación intermodal "se puede reconsiderar".