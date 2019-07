La Alcaldesa da su apoyo al Festival Aéreo: "Escucho la voz del pueblo"

La Alcaldesa de la ciudad, la socialista Ana González, estará el domingo en la bahía de San Lorenzo viendo las acrobacias de los aviones participantes en el Festival Aéreo. "Si. Todo Gijón va", replicó al preguntársele se iría a este festival. González desoye así la invitación a participar en la Folixa pola Paz, la propuesta alternativa que se desarrolla en el Pueblu d'Asturies y que apoya entre otros IU, su nuevo socio de gobierno. Una decisión para la polémica como lo fue en su día no participar en el acto de bendición de las aguas durante la festividad de San Pedro.

González no sólo tiene claro que irá al evento sino que apuesta por darle continuidad. "Es algo que ta muy asentado en Gijón. Una fiesta querida y arropada por los gijoneses y gijonesas y por muchas personas que vienen de fuera. Se reúnen cerca de 250.000 euros. Es una manifestación popular a favor del Festival Aéreo, ¿por qué no lo vamos a hacer?", se preguntó en voz alta.

Para González, a día de hoy, no hay ningún cuestionamiento a esta iniciativa festival que se repite verano tras verano desde el año 2006. "Aquí hablamos mucho de preguntar a la gente lo que quiere y lo que piensa y cuando nos dicen lo que quieren y piensan y no nos gusta decimos que eso no vale, que vale lo que pienso yo que es distinto de lo que piensan esas 250.000 personas", explicó la Alcaldesa que ironizó con un "voy a ser popular , escucho la voz del pueblo".

La regidora socialista no está de acuerdo con las críticas de quienes se oponen al festival usando el argumento belicista "Estamos hablando de otra cosa", aseguró. Otra cosa es echar mano de argumentos ecológicos. Aún así no cree que haya que suspender el festival. "Cuando la Folixa congregó a 250.000 personas y el festival no será evidente que la ciudad quiere otra cosa", remató.

