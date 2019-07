La Federación vecinal se reivindica ante la Alcaldesa como la voz de la sociedad civil

La Federación de Asociaciones Vecinales, que preside Adrián Arias, reivindicó ayer ante el nuevo equipo de gobierno municipal que lidera Ana González su protagonismo como voz autorizada de la sociedad civil gijonesa y como "elemento vertebrador y de participación fundamental para Gijón". Una delegación de la Federación mantuvo una reunión de trabajo -la primera- con la Alcaldesa. González estuvo acompañada por las concejalas de Atención a la Ciudadanía y Distritos y de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo de Dolores Patón y Salomé Díaz, respectivamente.

La FAV quiere que se mantenga la intensidad de la relación entre el Ayuntamiento y el movimiento vecinal y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. No quieren que se de ni un paso atrás en un liderazgo social que, por ejemplo, les colocó al frente de la lucha por el convenio del plan de vías. Un plan que es para los vecinos, junto a la contaminación del aire o el estado de la depuración de las aguas, retos de ciudad donde tienen mucho que decir. Y por eso un aviso a navegantes y a la Alcaldesa: "Si se pretende desdeñar la acción compartida con la sociedad civil, sobremanera el papel que ha venido jugado el movimiento asociativo en estos temas, no sólo se estará haciendo un flaco favor al Ayuntamiento sino a toda la ciudad".

"En muchos temas el movimiento vecinal puede resultar incómodo, está en nuestro ADN el ser un movimiento crítico y de denuncia, pero somos ante todo un elemento de la sociedad civil responsable con Gijón, gobierne quien gobierne", explicaron desde la FAV en una nota pública remitida al final de la reunión en la Casa Consistorial. Junto a Arias estuvieron María José Cuervo, Carmen García, Maite Martín y Luis Álvarez. Los vecinos aseguraron que la reunión se había mantenido en un tono de cordialidad y colaboración aunque "con algunas discrepancias de fondo".

Una de ellas tiene que ver con la petición de la Federación de que el Ayuntamiento les aumente los recursos económicos vinculados al convenio de colaboración que existe con la entidad. La dotación económica para actividades es de 30.000 euros. A los que se añaden otros 6.000 para los seguros de responsabilidad civil en la organización de festejos populares. La directiva vecinal afea que el convenio no sea haya modificado desde 2002 cuando el número de las actividades desarrolladas es mucho mayor y cuando sí se han realizado actualizaciones a los convenios de otras entidades asociativas. "La alcaldesa no se ha querido comprometer a actualizar la cuantía, cosa que respetamos, pero que no compartimos, máxime cuando parece que para otras actividades institucionales no hay problemas para aumentar partidas económicas", sentencian Arias y su equipo.

Donde hay más consenso es en la puesta en marcha, previsiblemente en septiembre, de los procesos participativos y de las reformas integrales tanto del reglamento de participación como de los consejos de distrito. Trabajos que se pusieron en marcha con el anterior gobierno de Foro pero que nunca llegaron a concretarse. La FAV también le da especial protagonismo a la supervivencia y liderazgo en su área del Foro de la Movilidad, que ahora mismo preside el también directivo vecinal Manuel Cañete. "Es prioritario su reconocimiento por parte del nuevo equipo de Gobierno y su defensa como elemento participativo municipal", dicen.