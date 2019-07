Fallece el artista Antonio Garrido, autor del cartel más famoso de la sidra

"Un gran artista, un pintor maravilloso, una persona muy generosa". Así es cómo describe María Antonia Garrido a su padre, Antonio Garrido Barrientos. El célebre dibujante afincado en el barrio de Nuevo Gijón falleció el pasado miércoles a los 85 años. Natural de Ujo, era muy conocido en Asturias por su lámina "¿Qué tien esta sidra?", que se exhibe en numerosos establecimientos hosteleros de la región. Fue incinerado ayer en el Tanatorio de Gijón-Cabueñes.

Garrido era un metalúrgico jubilado en Gijón, amante de la montaña y el deporte. Cursó sus primeros estudios con los Hermanos de La Salle en Mieres y realizó el bachillerato en Moreda de Aller. Practicó ciclismo, fútbol, baloncesto, esquí y atletismo en las modalidades de salto de altura, longitud, cien metros lisos, lanzamiento de jabalina, peso y disco. De algunos fue campeón de España en la categoría de veteranos.

Dentro de sus principales aficiones se encontraba la ilustración, no en vano es el autor de uno de los dibujos más conocidos de Asturias. La lámina cuelga a día de hoy de las paredes de chigres y sidrerías por toda la región e incluso el extranjero. En el 2006, Garrido contaba a LA NUEVA ESPAÑA: "El dibujo de la sidra lo vio un amigo mío en un restaurante de Buenos Aires, y yo me lo encontré en uno de Sierra Nevada". Aseguraba que le prestaba mucho, siempre que llevase su firma, pues no cobraba nunca por sus trabajos, pero se enorgullecía de ver su nombre por todo el Principado.

A pesar de esto, no le faltaron suplantadores: "Si está en todos lados es porque alguien lo puso a circular por ahí sin permiso", contaba, sin más ánimo que el de reclamar su firma donde estaba originalmente. En una ocasión, tuvo que dibujar un escanciador en un papel para demostrar que el dibujo que estaba colgado en un bar de Laviana era suyo.

Como lo describió en una ocasión el inolvidable Amadeo Gancedo: "Una sonrisa franca, abierta y sincera. Un gesto de comicidad en cualquier momento. Un lápiz que se desliza por el folio buscando rasgos. Un dibujo que se perfila con personajes propios en creación. Una leyenda que da paso a la sonrisa y casi siempre a la carcajada".

A pesar de haber vivido más de cuarenta años en Gijón, nunca dejó de echar de menos Mieres. Sus dibujos formaron parte del movimiento que denunciaba el desmantelamiento siderúrgico de la Cuenca, en pancartas o artículos de prensa. Organizaba los Festivales de Otoño de Mieres , allí descubrió a Rosa María Patallo y a la que sería una de las voces más importantes de la Transición española, el cantautor Víctor Manuel. Garrido trabajaba con el padre del artista, en Fábrica de Mieres: "El día que le oí cantar dije 'joder, esto pa Asturias ye la leche'. Otro que estaba allí dijo que no, que nada. Y mira el impacto que tuvo".

También se dedicó a dibujar comic, más concretamente la historia "El fin de un gang", en páginas infantiles de LA NUEVA ESPAÑA. Lo que le inspiraba: "Cuando oigo un chiste o un dicho me gusta hacer un dibujín". Ya jubilado, se encargaba de dibujar carteles de las fiestas de "Nuevo Gijón" o Mieres, de atletismo o para cine y teatro.

María Antonia Garrido recuerda a su padre como una excelente persona: "Nunca cobró un duro por nada de lo que hizo, era generoso al cien por cien". Estaba jubilado desde hacía años, pero nunca dejó de dibujar, ni hasta poco antes de morir. La montaña y el dibujo eran sus hobbys favoritos. "Le hacía dibujos a todo el mundo, sin cobrar, por generoso", rememora.

La familia pasó el día de ayer en el velatorio acompañada por sus seres queridos, pero todo fue como él pidió, "sin mucha farándula". Antonio Garrido no era dibujante de profesión, aunque sí de alma. Y buena persona. María Antonia asegura emocionada que "se suele decir que cuando alguien muere, es cuando puedes decir si fue bueno o malo. En el caso de mi padre no hacía falta que muriera. Todo el mundo lo quería". A pintar un escanciador tampoco lo ganaba nadie.