El abogado vecinal insiste en que "lo construido se demolerá" y se tendrá que hacer en otro lugar

El abogado de los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón, Marcelino Abraira, salió ayer al paso de las declaraciones del secretario de Estado y de la Alcaldesa afirmando que "no es cierto, que haya normativa nueva respecto al estudio de ruidos", agregando que en todo caso "tal estudio ya esta en el de Taxus", empresa que hizo el estudio de impacto ambiental actualmente en tramitación, estudio "que según nuestros técnicos, no tiene por donde cogerse, de irreal y falta de rigor", señala el representante vecinal. El letrado opina que "el secretario en funciones ha venido a Gijón sin nada concreto, por que no lo tiene. Estamos en la certeza que lo construido se demolerá y la depuradora del Este si se hace será en otro lugar, pero en ningún caso en El Pisón".

Abraira también apunta, sobre el primer estudio ambiental anulado la Audiencia Nacional, que el órgano judicial cuestionó en su sentencia que se puntuara igual en materia de ruido a la alternativa de levantar la depuradora en El Pisón que en las playas. Abraira también puntualiza que el estudio de ruido no se ciñe a la alternativa de El Pisón, sino que "obligatoriamente ha de ser sobre todas las alternativas", dado que la declaración ambiental en marcha se hace para elegir la mejor alternativa para la depuradora, no para legalizar la de El Pisón.