Luis Díaz vuelve, ocho años después, a la gerencia del Centro de Empresas

Quien fuera gerente del Centro Municipal de Empresas desde noviembre de 2004 a diciembre de 2011, Luis Díaz Gutiérrez, acaba de recuperar el puesto. Su nombramiento en sustitución de Rubén González Hidalgo, reconocido dirigente de Foro Asturias que acaba de ser cesado, se aprobó ayer en el consejo de administración de la empresa municipal que preside el socialista Santos Tejón, en su condición de edil de Promoción Económica, con el apoyo de los consejeros del PSOE, IU, PP y CC OO. Vox votó en contra y Podemos y Ciudadanos se abstuvieron.

Díaz es un veterano del Ayuntamiento de Gijón, donde entró a trabajar en 1989 como técnico de gestión para pasar luego a ser jefe del departamento económico de la Agencia Local de Empleo. De allí pasó al Centro Municipal de Empresas donde seguía como coordinador general tras dejar atrás su responsabilidad en la gerencia.

El Centro de Empresas (Gijón Impulsa) es la primera empresa municipal que cambia de gerente tras la llegada del PSOE al gobierno. No será la última. Desde la oposición se asumen los cambios pero no la fórmula que se sigue para hacerlos. Ciudadanos ya pidió públicamente, y por escrito a la Alcaldesa, que se hagan procesos selectivos abiertos donde los gerentes sean elegidos por sus méritos profesionales y desde criterios técnicos. Laura Tuero, concejala de Podemos, hacía ayer la misma reflexión tras abstenerse en la votación. "No se trata del señor Díaz, de cuya valía no dudamos, sino del procedimiento general del Ayuntamiento para nombrar puestos", explicó. También se pidió desde Foro a través de su portavoz. Jesús Martínez Salvador recordó que "era lo que pedía el PSOE cuando era oposición".