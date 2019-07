La Alcaldesa cuestiona el Arcu Atlánticu: "No tiene el refrendo del público, ha ido a menos"

Casetas y carteles ya anuncian el inminente inicio de una nueva edición del festival Arcu Atlánticu: la octava y, puede ser, que ultima edición en este formato. La socialista Ana González, alcaldesa de la ciudad desde hace poco más de un mes, fue ayer especialmente crítica con este evento del verano gijonés que puso en marcha el gobierno de Foro en el año 2012 de la mano de quien era entonces su edil de Cultura, el cantante Carlos Rubiera, y se mantuvo tras su marcha.

"No ha conseguido el refrendo del público como otros eventos. Ha ido cada vez a menos. Menos personalidad, menos identidad, menos público", explicaba ayer la Alcaldesa poco antes del inicio del Festival Aéreo y en una reflexión general sobre la necesidad de evaluar la agenda del verano de Gijón para hacerle los retoques necesarios. Si el resultado de esa evaluación no dista mucho del que ya ha realizado a título personal la propia Alcaldesa, el Arcu Atlánticu tiene los días contados.

González entiende que el Arcu Atlánticu "ya nació mal. Nació como contraposición a la "Semana negra" y en temas de festejos, y sobre todo de cultura, no se puede ir contra actividades ya asentadas porque, falsamente, se las identificara no con cultura sino con una propuesta política. El Arco Atlántico se hace en contra de y esa no es la manera más adecuada de hacer las cosas".

El desapego de González con el Arcu choca con la ferviente defensa que ha hecho de la pervivencia futura de eventos como la "Semana negra", el Festival Aéreo o Metrópoli que entiende tienen un mayoritario apoyo popular y están totalmente enraizadas en la programación festiva del verano gijonés. De hecho, la Alcaldesa considera que la mayor parte de los festivales y eventos del verano se seguirán manteniendo aunque ordenándolos en el calendario para que no se solapen en el tiempo. Evitar, por ejemplo, que "Semana negra" y Metrópoli vuelva a hacerse la competencia un fin de semana de julio.

"Seguramente el grueso de las actividades del verano va a permanecer, habrá que hacer ajustes, hacer una evaluación para mejorar cosas, hacer propuestas nuevas..." explicó la Alcaldesa que asumió que cualquier decisión se demorará en el tiempo a la espera de que se complete el organigrama de mando de la nueva estructura municipal.

El Arcu Atlánticu se estrenó en julio de 2012 con la idea de poner en valor la unidad cultural de los pueblos del Arco Atlántico Europeo y contribuir a crear una red de trabajo cooperativo entre las ciudades de esta área geográfica. Este año el festival, que se prolongará del 23 al 28 de este mes, se organiza bajo el lema "Mujeres (in)Visibles" con un denso programa de actividades en Cimadevilla, la plaza Mayor, el Puerto Deportivo, el centro de cultura Antiguo Instituto, la Escuela de Comercio y el Acuario.