Cimadevilla, un jardín de libros

En Cimadevilla es difícil escapar del Festival Aéreo. El barrio, uno de los entornos más privilegiados para ver el espectáculo de aviación militar -celebró ayer su última edición-, deja con pocas alternativas a los residentes que no estén interesados en piruetas ni pilotos. "Si no los ves, los escuchas; no sabes dónde meterte", explicaba ayer Sergio Álvarez, presidente de la asociación vecinal. Como alternativa, su colectivo, en colaboración con la plataforma Tabacalera Gijón, repartió ayer por las principales calles del barrio y por la plaza del Marqués más de mil libros donados por diversas entidades. "Queríamos que el día 21 de julio las vistas del barrio no tuviesen que estar puestas necesariamente en el cielo", justifica el presidente.

La iniciativa lleva coincidiendo con las últimas cuatro citas del festival de aviación y este año tomó como lema "Estallido de cultura", haciendo un juego de palabras con los ruidos de los aviones del festival que desde siempre provoca quejas entre los vecinos del barrio. Álvarez, sin embargo, incide en que el proyecto "no va necesariamente en contra de nadie". "Sabemos que hay mucha gente que viene a la ciudad sólo para ver ese espectáculo y es respetable, pero también lo es que a otros no les interese. Y si vives en Cimavilla el festival te lo tienes que comer; desde que empiezan a entrar los escuchas hagas lo que hagas", razona.

El fondo documental se fue nutriendo durante el mes de junio con donaciones privadas de vecinos, colaboraciones con bibliotecas locales y, como novedad, con el apoyo de Cogersa. La variedad de fuentes hizo que el catálogo final fuese también de lo más variopinto. Una de las más madrugadoras, la ovetense Paula Álvarez, se echaba a reír leyendo los títulos. Ella estaba dudando entre una edición vieja y colorida de "Stephen King" o una novelita breve de Tim Burton, pero a pocos pasos leía divertida otras opciones como "Proyectos de cocinas y baños", "Montañas de España" y "Humedades en la construcción".

El resto de volúmenes dejaron escenas más poéticas. Sobre un contador de luz descansaba un clásico de Bassani. Contra la puerta con grafitis de un comercio cerrado en el casco histórico, la edición francesa de "La desobediencia", de Alberto Moravia. A mediodía alguien se había llevado ya "El cartero de Neruda", de Antonio Skármeta, pero había dejado abandonada la cubierta en el alféizar con barrotes de la ventana baja de una vivienda privada. Por la Cuesta del Cholo los voluntarios de la asociación vecinal habían dejado, consciente de que no iban a durar mucho, algunas ediciones de literatura infantil, como un cómic de "Las Witch" y una revista de "Shin-Chan". También sabían que al final de la jornada las calles volverían a estar vacías. "Al principio temíamos que viniesen cuatro salvajes a tirarlo todo al agua, pero cada año vemos que Gijón se toma todo lo relacionado con la cultura con muchísimo respeto", agradece el presidente del grupo.