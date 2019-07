El Arcu Atlánticu enfrenta a la izquierda gijonesa a 24 horas del inicio del festival

La izquierda representada en la nueva Corporación gijonesa se tiró ayer los trastos a propósito de las críticas de la Alcaldesa, la socialista Ana González, al Festival Arcu Atlánticu. Y sólo veinticuatro horas antes del inicio de una cita que el anterior gobierno de Foro puso en el calendario veraniego local. La portavoz de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, acusó a la nueva regidora de "desprecio" al certamen y lamentó que sugiriera la "voluntad de hacerlo desaparecer".

"Defendemos que debe dársele una vuelta (al festival) para apoyar la cultura tradicional y la creación artística asturiana, darle visibilidad e impulso económico, y poner en valor los rasgos de la cultura atlántica que compartimos con más pueblos de Europa", afirmó la concejala Huergo. Ésta rechazó, además, que el Arcu Atlánticu sea un festival que nació "contra la 'Semana negra'", tal y como aseguró la Alcaldesa en declaraciones que publicó ayer este diario.

El concejal de Cultura, el socialista Alberto Ferrao, subrayó que la Alcaldesa no ha dado en ningún momento por liquidado el Arcu Atlánticu, pese a la contundencia de sus manifestaciones. "No ha conseguido el refrendo como otros eventos", declaró Ana González. "Lo que sugirió la Alcaldesa es que se valorará qué hacer con el festival", explicó, en este sentido, el concejal Ferrao.

Tampoco cayeron ayer bien en Foro las referencias de la Alcaldesa al Arcu Atlánticu, del que dijo que "nació mal". "Los socialistas deberían explicar por qué menosprecian este festival, dedicado este año, por cierto, a las mujeres", señaló Monserrat López Moro, anterior concejala de Cultura y con asiento en la nueva Corporación. Este certamen es, a su juicio, la muestra más visible del apoyo municipal al patrimonio cultural asturiano y no podemos dejar que se abandone". Y aún dijo más: "no nació en contraposición a ningún otro evento, sino como proyecto con vocación europeísta que pretendía recuperar tradiciones en riesgo de desaparición".

Para la representante del partido que gobernó Gijón durante los últimos ocho años, no es de recibo que el equipo encabezado por Ana González "suprima" el acto institucional del Arcu Atlánticu: "Al contrario de que cómo se venía haciendo hasta ahora, este año no habrá un acto institucional en el salón de recepciones del Ayuntamiento para mostrar el apoyo institucional que este evento merece". Según cifras facilitadas por López Moro, el Arcu Atlánticu tuvo en su anterior edición 175.000 visitantes "sólo en actividades estrictamente culturales". La cifra parece chocar con la opinión de la Alcaldesa antes citada, que el festival no tiene apoyo popular.

El único concejal de IU y portavoz de esta formación Aurelio Martín, socio del gobierno socialista de Ana González, optó por tomar distancia en una controversia que abre más distancia entre las izquierdas con representación municipal: "Para ser sinceros, no hemos valorado si el festival debe tener continuidad o no, aunque en los últimos años hemos sido críticos con los contenidos; tenemos que hablar, darle una vuelta, porque vale la pena hacer esa reflexión".

Muy distinto al planteamiento de Podemos-Equo: "No se trata de un festival contra la 'Semana negra', como dijo la Alcaldesa, sino de un festival que necesita seriedad en el planteamiento para ser un escaparate internacional de nuestro tejido cultural y artístico, tan necesitado de apoyo y respeto tradicional para sobrevivir.

Yolanda Huergo emplazó a la Alcaldesa para que tenga en cuenta "otro tipo de festivales similares tanto en Asturias como en el contexto atlántico para inspirarse y estudiar antes de desechar cambios en la propuesta existente". "El tono despectivo sobre un evento que podría ser bandera de nuestras industrias culturales es algo que no entendemos", hizo resaltar la concejala.

La representante forista López Moro contó que el PSOE ya "planteó" en ediciones anteriores su disconformidad con el Arcu Atlánticu. Y señaló, antes de insistir en el "más absoluto rechazo" a la desaparición de este festival, que la supresión de la cita "sería un tremendo golpe para toda la programación veraniega de la ciudad". La concejala ve una actitud "sectaria" en la posición de la Alcaldesa: "No se puede funcionar así, como con el Botánico, por puro sectarismo", antes de encadenar: "que el Gobierno de Foro se empeñara en defender nuestra cultura no es razón suficiente para que ahora se quiera retroceder en su promoción; no sería deseable que toda su política para los cuatro años sea reaccionar contra lo que se ha hecho hasta ahora".

La portavoz de Podemos-Equo relaciona la continuidad del Arcu Atlánticu con una "apuesta seria por la cultura tradicional asturiana fuera del uso meramente folclórico; que apueste desde la perspectiva profesional e intelectual por su puesta en valor y por la creación de lazos y redes vinculadas a la cultura atlántica que den impulso económico y productivo a este sector de la ciudad". PSOE e IU suman 12 de los 27 concejales gijoneses.