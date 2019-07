Se busca al propietario o propietaria de un anillo de compromiso encontrado en Gijón

Los detractores de las redes suelen decir que de ellas no se puede sacar nada bueno, pero se equivocan. En esta ocasión un usuario gijonés de la red social Twitter ha tenido un gesto que le honra. Por motivos laborales trabaja con ropa hospitalaria y en el trasiego de su jornada laboral se ha encontrado con un anillo que ahora busca propietario.



La sortija lleva una inscripción en su interior "Carmen y Luis, 16-8-16" lo que hace pensar que se trata de un anillo de compromiso o de una fecha especial. El trabajador busca a la propietaria o propietario de dicho aro quien a buen seguro de recuperarlo agradecerá profundamente la feliz noticia.





Bueno pues no sé si conseguiremos algo o no, pero en mi trabajo andamos con ropa hospitalaria etc y haciendo mantenimientos me he topado con esto. Hacemos RT por si encontramos a su dueña? Cualquier cosa MD. Aprovechados abstenerse. pic.twitter.com/iIzfAhMztp