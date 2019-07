La caja de los recuerdos de Granda

Es el turno de las fiestas de Granda. Los vecinos, que esperan con ilusión la semana en la que celebran pertenecer a su parroquia, pudieron presenciar la lectura del pregón, a cargo del también paisano Corsino Menéndez Suárez. Aunque prefirió no ponerse melancólico recordando tiempos que no había vivido, sí habló con emoción de aquellos días que disfrutó cuando era niño y de cómo fue hacerse mayor en aquel lugar.

"La distancia mental y social que había en aquella época entre Granda y Gijón no se parecía a la realidad. Eran cuatro kilómetros, pero bajar a la ciudad se nos hacía un mundo", recordó el pregonero. "Cuando yo empecé al instituto, parecía que la gente nos miraba como si fuésemos los bichos raros de la aldea, como si fuésemos inferiores", confesó además, tratando de visibilizar la distancia mental y social de los años 50 y 60 entre las parroquias rurales y el núcleo urbano de Gijón.

La evolución social que se vivió desde su infancia hasta la actualidad es algo que Corsino Menéndez también quiso recalcar: "Para mí, Granda es la parroquia mejor comunicada, no sé si a nivel de Asturias, pero sí de Gijón, por lo menos, aunque qué voy a decir yo, que quiero tanto a este lugar". Continuó divertido, y queriendo demostrar con pruebas que su teoría sobre las buenas conexiones con el centro de la ciudad son buenas, no dudó en contar su propia experiencia personal: "Yo fui a París, a Lisboa y a la Bretaña con el coche y prometo no tuve que parar en ningún semáforo desde mi casa hasta allí. No creo que haya mucha gente que pueda decir lo mismo".

La mentalidad y las propias fiestas también han pegado un cambio radical a su parecer. "Antes no se bajaba a Gijón a tomar sidras. Nos juntábamos todos en lo que se llamaba Casa Juanín, que pasó a ser Casa Blanco. Al final fue Sarita, y ahora está cerrado. Pero las botellas de sidra no se bebían por botella, si no por cajas", relató en el pregón.

También tuvo tiempo para hablar de su infancia, de cómo era la vida en la parroquia por aquella época y de las pequeñas travesuras que hacían por aquellos tiempos: "Íbamos a jugar el partido todos los sábados a La Carbayera. Sin embargo, el Ayuntamiento plantaba robles durante la semana, y teníamos, no solo que driblar al contrario, si no también al árbol. Sobraba uno de los dos... ¿Y quien sobraba? ¡El roble!", bromeó Corsino Menéndez. Aunque las nuevas tecnologías también llamaban a la puerta de su generación, con la llegada de la televisión. "En Granda solo había una televisión, que estaba en el centro cultural, y todos nos juntábamos allí, aunque la conexión era muy mala", recordó.

El pregonero quiso también mencionar a la comisión de festejos, que el próximo año celebrará las bodas de plata al mando de las fiestas de la parroquia,"¡y los que les quedan!". Agradeció a la asociación de vecinos actual todas las labores que ha realizado durante los últimos tiempos, y también a la primera "porque hicieron mucho por la parroquia, solucionando problemas de caminos y cunetas", apuntó Menéndez.