Ferrao promete "intermediar" para que el Jacinto Benavente tenga otra auxiliar

Las familias del colegio Jacinto Benavente de Vega-La Camocha, en guerra contra la Consejería de Educación por haber rebajado de dos a uno el número de auxiliares educativos el próximo, recibieron ayer el respaldo del edil Alberto Ferrao. El socialista, tras reunirse de urgencia con las afectadas, ha prometido que tratará de intermediar con el Principado para que este asunto forme parte de "la lista de prioridades" del nuevo gobierno, aunque tendrá que esperar a que la gijonesa Carmen Suárez asuma su nuevo cargo como consejera de Educación en Asturias el próximo jueves. Mientras tanto, el tiempo corre: el próximo martes saldrá la resolución de la asignación de auxiliares educativas a todos los colegios asturianos y, aunque podría modificarse más adelante, para los nueve alumnos con necesidades especiales del Jacinto Benavente se dará como firme a un solo auxiliar.

Según explica Jessica Briones, madre de una de las niñas afectadas por el recorte en el colegio citado, el concejal de Educación y Cultura "se mostró muy implicado en el problema". "Vino a la reunión muy bien informado, ya había hablado tanto con el colegio como con la Consejería de Educación, así que salimos bastante contentas porque se ve que él quiere que esto se solucione", explicó. Aunque el personal educativo en centros públicos se sale de sus competencias municipales, Ferrao se ha comprometido a mediar entre las familias y el Principado. "Nos dice que en cuanto la consejera tome su cargo el jueves él le va a pedir, de parte del Ayuntamiento de Gijón, que el tema del Jacinto Benavente sea uno de los primeros puntos a estudiar. Y eso ya es un gran paso", afirmó la madre.

La posible ausencia de una de las dos auxiliares educativas que hasta ahora trabajaba en el centro gijonés es, a ojos de las familias, "una cuestión de números". "Suponemos que en otros colegios habrá surgido la necesidad de nuevos auxiliares y lo que se ha hecho es repartir las que ya tienen en vez de contratar a gente nueva", supone la afectada. Como el ratio de este tipo de profesionales es de uno por cada once alumnos, el Principado reorganiza la plantilla existente según la necesidad de los centros cada curso.

El problema, según las familias de los nueve niños con necesidades educativas especiales del colegio implicado, es que en estos ratios no se tienen en cuenta las particularidades de cada alumno.

En esta caso concreto, siete de los nueve pequeños tienen dificultades motoras. "Hay peques que necesitan que les lleven al baño y alguno incluso que se les cambie el pañal. Con sola una auxiliar el resto de niños se van a quedar solos cada vez que pase esto", explica Briones, que añade que este recorte de personal afectará también a las excursiones.

"Ningún niño de la clase va a poder ir de viaje porque alguien se tiene que quedar con los peques que no quieren o no pueden ir. Hasta ahora, al haber dos, sí que se podía. Y para estos alumnos es muy bueno poder hacer excursiones y ver otras cosas", lamenta. "Al final acabará pasando algo, porque no puedes estar ayudando a un niño con poca movilidad y vigilando al resto. Si en el grupo hay un pequeño con hiperactividad, por ejemplo, podría escaparse. Por eso necesitamos dos auxiliares; no es capricho. Los nueve niños que hay en el colegio, por sus características, las necesitan", sentencia. Las familias del centro también han anunciado que pedirán otra reunión con la propia consejera.

Hace una semana, cuando estalló el conflicto, desde la asociación de padres y madres ya se había pedido ayuda a todas las asociaciones de la zona (el centro cubre las necesidades educativas de las parroquias de Vega, Granda, San Martín de Huerces, Lavandera, Caldones, Fano y Baldornón) en nombre de todas las familias que componen la asociación y, especialmente, en el de las del alumnado que se verá afectado directamente por este recorte, ayuda para la difusión de sus quejas. Su objetivo último es "intentar que los responsables reconsideren su decisión y no vuelvan a privar a nuestros hijos e hijas de un recurso tan imprescindible para la verdadera inclusión de todo el alumnado en la comunidad educativa".

De todas formas, las familias también saben que este tipo de recortes son "difíciles de pelear" y aseguran, de hecho, que hace unos años también perdieron a un maestro experto en audición y lenguaje que ellas consideraban necesario. Temen, además, "que la cosa se vaya dejando" y que el inicio del curso escolar (en el mes de septiembre) arranque con una sola auxiliar. "Desde Consejería nos dicen que se podría modificar sobre la marcha pero en pleno curso pueden pasar muchas cosas. Tienen que solucionarlo ya", rematan.