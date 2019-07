El Pisón lleva al fiscal el encuentro de la Alcaldesa con Hugo Morán

El abogado de los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón, Marcelino Abraira, ha pedido a la Fiscalía que investigue la información que trasladó el pasado viernes el secretario de Estado de medio ambiente, Hugo Morán a la alcaldesa, Ana González, sobre la tramitación ambiental de la depuradora del este de Gijón, relativa a un nuevo estudio sobre ruidos.

El representante vecinal sostiene que la contratación de ese estudio mediante la petición de ofertas a tres empresas "infringe a nuestro juicio la Ley de Contratos Públicos, que no nos consta que haya salido a licitación, y la Administración no puede elegir a quien le interese como sí puede hacer un particular".

Abraira agrega que el informe ambiental elaborado por la consultora Taxus ya debe incluir un estudio sobre contaminación acústica y que además "parece ser" que el nuevo estudio sobre ruidos "solamente se va a realizar en El Pisón. Si es así, la ilegalidad es groseramente manifiesta", dado que la evaluación de impacto ambiental obliga a hacer un análisis comparativos de las alternativas contempladas para la depuradora del este, que son las de El Pisón, El Rinconín y las playas de Peñarrubia y La Cagonera, señala el abogado vecinal.

En el escrito remitido a la Fiscalía se indica que se le envía "por si hubiera algún tipo de irregularidad" en la forma de contratación y en las otras cuestiones planteadas por los vecinos. Abraira también envió sendos escritos al Ministerio, Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica, requiriéndoles información.