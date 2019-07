La entrega del estudio para ubicar la estación intermodal se retrasa hasta abril de 2020

Gijón tendrá que esperar hasta finales de marzo o principios de abril del año que viene para conocer la propuesta técnica de ubicación de la estación intermodal, la pieza estrella del plan de vías gijonés. El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julián López Milla, le confirmó ayer a la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, lo que ya era una evidencia: el retraso en la presentación del primer documento técnico encargado a Ineco hace ya un año y que tenía que haberse conocido a principios de este verano según la planificación inicial. Pero fue más allá en las malas noticias. El cálculo es que aún faltan nueve meses para que se dé por terminado ese estudio y se puede llevar a información pública.

"Les he pedido certidumbres sobre si puede haber más retrasos y no prevén variaciones significativas como ésta", explicó la Alcaldesa a la salida de la reunión que mantuvo en los despachos madrileños de Fomento. ¿Razones del retraso? A la regidora gijonesa, López Milla y su equipo le dieron dos. Una tiene que ver con el inicio real del estudio ya que aunque el contrato con Ineco se hizo en junio de 2018 el trabajo real tardó en empezar por el proceso de subcontratación de la ingeniería que lo iba a ejecutar. Y otra, explicó González, "por las propias complejidades del terreno y el estudio".

La urgencia de tener ese trabajo en las manos fue la razón por la que Fomento optó en mayo de 2018 por encargar la redacción del estudio informativo de la nueva estación intermodal de Gijón a la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y no optar por una licitación pública. Las condiciones del contrato marcaban un coste de 613.557 euros, un plazo de dos años para la tramitación completa, la implicación en el trabajo de un equipo de seis personas y la orden de "definir y comparar dos soluciones de ubicación de la intermodal". Por un lado la planteada en 2006 en el entorno de Moreda y por otro la que, entonces se sugería y ahora se incorpora en el nuevo convenio sobre el plan de vías que une a Fomento, Principado y Ayuntamiento, en el entorno del Museo del Ferrocarril. En mayo de 2018 aún estaba el PP en el gobierno de España. Fue un mes después cuando tuvo lugar la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa y a José Luis Ábalos a Fomento. Fue Ábalos como ministro quien firmó el nuevo convenio del plan de vías el pasado mayo.

El estudio debe decidir con criterios técnicos la mejor ubicación para la estación intermodal. Puede refrendar la opción del Museo del Ferrocarril que aparece en el nuevo convenio u ofrecer otra opción dando la razón a quienes consideran que las condiciones del terreno de la actual propuesta la convierta en la alternativa más compleja en lo técnico y la más cara en lo económico. A pesar de que la posibilidad de dar marcha atrás en la idea del Museo del Ferrocarril está en el horizonte, la Alcaldesa de Gijón rechazaba ayer que, ahora mismo, esté reabierto el debate sobre la ubicación de la estación intermodal. "Hay un convenio firmado que dice donde va la estación, no hay ninguna otra cosa, y establecer ya lo que va a decir ese informe me parece osado e imprudente", indicó la Alcaldesa.

Un proyecto prioritario

González, eso sí, recordó que todos los firmantes del convenio eran sabedores de la necesidad de conocer las conclusiones de este informe antes de concretar muchas decisiones. Hay que recordar que la ubicación de la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril, solicitada por el gobierno forista de Carmen Moriyón y asumida por todos los socios tras largos procesos de negociación, no tenía el soporte de estudios geológicos y económicos definidos. Una definición que no llegará hasta dentro de nueve meses. "Ahora mismo hablamos de una inversión pendiente de 800 millones. Con el informe sabremos si serán 700 u 800 y pico. No se puede licitar sin saber el coste económico en que se meten las tres administraciones y, sobre todo, la ciudad", indicó la Alcaldesa.

Visto lo visto la mejor noticia que González se trajo de Madrid es la garantía de que Fomento sigue apostando por el plan de vías de Gijón. "Lo digo con sinceridad, el secretario de Infraestructuras y su equipo son conscientes de lo importante y necesaria que es esa estación intermodal de trenes y autobuses para Gijón, que esa falta de infraestructuras no se puede sostener en el tiempo y que debe ser un objetivo prioritario para el Ministerio de Fomento. Me han dicho que sí, que es un objetivo prioritario", sentenció la regidora socialista.

Aunque eso no mengua los tiempos ya que tras la presentación del informe dentro de nueve meses aún quedará un año de trabajo con la recepción de alegaciones, su estudio y la elaboración del documento definitivo. Mientras, Fomento ha garantizado a la Alcaldesa que tendrán un hilo directo de comunicación para que el Ayuntamiento de Gijón pueda estar al cabo de la calle del estado de tramitación del informe.