La EMA encara ya un sobrecoste de 2,2 millones en los proyectos del Arbeyal y Hermanos Castro

Dos resultados negativos registrados en las playas de Serín y Estaño el 17 de junio y que volvieron a la normalidad en la repetición del análisis dos días después es la única "mancha" en la calificación de apta para el baño que han logrado las aguas de las playas gijonesas desde que empezara la temporada de baños a mediados de mayo y hasta el pasado lunes. Resultados positivos que se extienden a todas las playas, incluida la de San Lorenzo donde se centra la polémica por las denuncias públicas de vecinos y ecologistas sobre su posible estado de contaminación.

La Alcaldesa, Ana González, publicitó ayer los resultados de estos análisis al tiempo que mostraba el funcionamiento del laboratorio del área municipal de Medio Ambiente donde se hacen los controles del agua de baño siguiendo el protocolo y los parámetros que marca el Principado de Asturias. ¿Su objetivo? "Despejar dudas tras comentarios que han generado desconfianza", dijo y dejar claro desde "el rigor técnico que las aguas de las playas de Gijón tienen buena calidad, no hay contaminación. Los bañistas pueden estar tranquilos", sentenció la regidora.

La Alcaldesa asume que no hay riesgo cero para San Lorenzo y que "siempre pueden pasar cosas" que obliguen al cierre de la playa al baño, como ya ocurrió en otras ocasiones, pero "eso no nos puede llevar a decir que las aguas están contaminadas, no hay datos que lo demuestren". El riesgo para San Lorenzo es mayor por la falta del pozo de tormentas y la depuradora del este.

El control de las aguas de baño en Gijón se hace desde hace tiempo semanalmente pese a que el protocolo del Principado solo exige un control quincenal. Es el equipo de salvamento quien toma las muestras todos los lunes en doce puntos de la costa repartidos por Arbeyal, Poniente, San Lorenzo (escaleras 4, 8 y 12), Vahones, Rinconín, Peñarrubia, Serín y Estaño y quien las lleva al laboratorio del área de Medio Ambiente, que está acreditado para hacer unos controles que se centran en la vigilancia de los enterococos intestinales y los "escherichia coli (e.coli)". Los resultados no llegan hasta 48 horas después: no hay margen técnico a dar mayor agilidad al proceso. Si el resultado es negativo el protocolo marca una repetición de la analítica para ver si es un hecho puntual motivado por alguna causa concreta vinculada a vientos, mareas, tormentas o alivios o si se mantiene el riesgo de baño y hay que tomar medidas. Este laboratorio pasa auditorias cada año para garantizar su correcto funcionamiento, recordó ayer el jefe de servicio de Medio Ambiente, Jesús Fernández Testón.

Tanto el protocolo de actuación como el resultado de las analíticas es pública. Hasta finales de la temporada de baño pasada se podía acceder a ella a través de la web del Ayuntamiento. Ahora lo que se facilita allí es un enlace a la web del Principado de Asturias donde se pueden comprobar los análisis de todas las playas de Asturias. La Alcaldesa ha dado orden "con el objetivo de lograr una máxima transparencia" de que se revierta esa situación y los datos vuelvan a estar disponibles en las páginas de información de la web municipal.