La familia de las matrículas a pares

La gijonesa María Reyes Téllez siempre quiso ser abogada, pero la familia y el trabajo la obligaron a abandonar sus estudios en el segundo curso. Estaba ya hecha a la idea de que se mantendría en su puesto como auxiliar de enfermería hasta la jubilación, pero sus hijos la animaron a que volviese a la universidad aprovechando que su benjamina, Nadia Abdal-Rahman, iba a cursar Comercio y Márketing. Cuatro años después, madre e hija ya están oficialmente graduadas: salieron la semana pasada juntas de la facultad con sus respectivos trabajos de fin de grado, ambos puntuados con un 10 y con opción a matrícula de honor. "Ahora las dos vamos a estudiar también un máster, como el resto de mis hijos. En esta familia siempre hubo gente muy trabajadora", presume la progenitora.

Téllez abandonó Derecho y no tardó mucho en casarse. Se fue un tiempo del país y cuando regresó a España ya desechó la idea de retomar los estudios, sobre todo, cuando encontró trabajo como auxiliar de enfermería. "Cuando mis hijos mayores acabaron la carrera me animaron a intentarlo a la vez y acepté por probar", reconoce. Como no se sintió capaz de retomar el denso temario de abogacía, la gijonesa de 55 años decidió probar con Trabajo Social, un grado que se vincula en parte a su trabajo como auxiliar y con el cuidado de los colectivos vulnerables. Al mismo tiempo, su hija arrancaba sus estudios de Comercio y Márketing, que se cursan en la misma Facultad de Turismo. "Yo a veces creo que nos miraban raro cuando nos veían juntas en algún cambio de clase, pero como nadie nos preguntaba creo que no sabían que era mi madre. Alguno se enteraron cuando presentamos el TFG juntas y, bueno, ahora sí que lo va a saber todo el mundo", bromea la hija.

A sus 23 años, Abdal-Rahman basó su trabajo de fin de grado en el análisis de las estrategias de venta de juguetes para niños y su vinculación con el género. "Aunque algunas empresas ya están cambiando, lo cierto es que la mayoría siguen anunciando sus productos separando los que son para niños y para niñas; ponen páginas rosas o azules en las revistas y dividen los pasillos de las tiendas. Sigue sin haber demasiada oferta de juguetes neutros", afirma. Este análisis fue valorado la semana pasada por el tribunal de su grado con un 10 y está pendiente ahora de que le otorguen o no la matrícula de honor.

A Téllez ya se la han dado: hizo un análisis sobre la alimentación de profesores universitarios y personal administrativo de la facultad. La gijonesa partía de la hipótesis de que la ausencia de un horario estable (muchos docentes imparten clase por la mañana en Oviedo antes de venir a Gijón en el turno de tarde) intervendría en un horario de comidas regular y tranquilo. "Resultó no ser así: más de la mitad de los encuestados en el trabajo aseguraron comer en su casa todos los días. Va bastante en contra de los estudios nacionales", asegura.

Esta matrícula de honor pone el broche de oro a cuatro años "bastante duros". "Pensé varias veces en tirar la toalla porque me costaba mucho compaginar las clases con el trabajo, pero ahora que lo veo en perspectiva la verdad es que se me ha pasado bastante rápido", asegura Téllez, que ya se ha animado incluso a apuntarse a un máster sobre protección jurídica a personas vulnerables. Su hija, por su parte, estudiará otro máster sobre administración y dirección de empresas. "Pero esta vez ya no vamos a coincidir. Yo voy a ir a la facultad de Derecho y ella a la de Economía", adelanta Téllez, que incide también en que esto del rendimiento académico, en realidad, va en los genes. Tiene otros tres hijos. "La mayor estudió Enfermería y ahora está haciendo Psicología. Y tiene dos másteres. La segunda está haciendo el doctorado y el tercero, el chico, ya terminó también un máster sobre auditoría de cuentas. Los cuatro me han salido muy trabajadores y muy constantes; todos estudiaron con beca y lo compaginaron con otros trabajos. Tuve mucha suerte", sentencia.