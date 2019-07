Dos mil militantes del PSOE e IU, llamados hoy a ratificar el pacto de gobierno municipal

Tarde de urnas en las sedes locales del PSOE e IU. Alrededor de dos mil personas -1.234 en el censo de militantes y afiliados directos del PSOE y 780 en el de militantes y simpatizantes de IU- tienen hoy la última palabra sobre el gobierno de Gijón de los próximos cuatro años. Es la militancia de ambas organizaciones quienes tienen que ratificar, o no, el acuerdo de gobierno compartido que firmaron hace unos días Iván Fernández Ardura y Ana González por el PSOE y Faustino Sabio y Aurelio Martín por IU en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Un acuerdo que fija negro sobre blanco 88 medidas de gobierno a desarrollar a lo largo del mandato y que implica la entrada en el equipo de gobierno del único concejal que ahora mismo le queda a IU en Gijón, Aurelio Martín. Suya sería la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, la presidencia de la Empresa Mixta de Tráfico y el Centro de Transportes, la vicepresidencia de Emtusa y el control del Jardín Botánico, el Consejo del Litoral de Gijón, el Consejo sectorial de Medio Ambiente y el Foro de la Movilidad.

A los militantes socialistas se les pregunta directamente "¿Apruebas el acuerdo de gobierno entre PSOE e IU, y la entrada del concejal Aurelio Martín en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón?". La votación se prolongará desde las cinco a las ocho de la tarde y será precedida de una asamblea general extraordinaria para aclarar dudas sobre el pacto. Esta votación ha sido autorizada por la dirección federal del partido y a ella se dará cuenta del resultado.

A las ocho se dará por finiquitada también la votación en la sede de IU en la calle Lastres. La urna estará disponible desde las diez de la mañana y la organización ya desarrolló a lo largo de los ultimos días los procesos de exposición de censos y de voto por correo. Todos votarán en la misma urna: no habrá datos diferenciados sobre las votaciones de militantes y simpatizantes.

La idea inicial era haber realizado el proceso de votación ayer pero las direcciones de ambos partidos optaron por retrasarlo ante la coincidencia con la votación en el parlamento nacional de la investidura del presidente. El socialista Pedro Sánchez no salió elegido al no alcanzarse un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. No se calcula que eso vaya a ocurrir esta tarde en Gijón.