La primera selección para empleos del Hípico deja fuera a 377 de los 527 aspirantes

"Es la primera vez que solicito la plaza para poder formar parte del personal durante el Concurso Hípico Internacional y la suerte no ha estado de mi parte", asegura con resignación Ángel López. El evento deportivo vuelve al verano gijonés del 28 de agosto al 1 de septiembre y el Ayuntamiento, como cada año, necesita cubrir 59 plazas de expendedores de boletos y taquilleros. Este año 527 personas han solicitado participar en el proceso de selección y en el día de ayer se realizó un sorteo, en el complejo deportivo Las Mestas, del que solo 150 personas fueron seleccionadas y pasarán a la siguiente fase. Se basa en una prueba principalmente de operaciones matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) que se realizará el 29 de julio a las 9 de la mañana en el Centro Municipal de El Coto. Todos los aspirantes que consigan superar la prueba recibirán una formación previa al evento. La gran mayoría de las plazas serán destinadas a cubrir el puesto de expendedor de boletos tal y como ha informado el Patronato Deportivo Municipal.

"Es la primera vez que me presento y he tenido la suerte de conseguirlo", explica Zaira Rodríguez, que ha tenido más suerte que su compañero Ángel López, aunque no siempre ha sido así: "La verdad que lo necesitaba, llevo desde comienzos del 2018 sin conseguir trabajo y aunque solo sea durante una semana toda ayuda, así que bienvenida la suerte". Gracias a que su número de solicitud ha sido elegido durante el sorteo, esta joven se enfrenta a la siguiente prueba "con muchas ganas y dedicación", ya que para ella es primordial superarla, aunque asegura que "practicar antes del examen es lo más importante ahora mismo, ya que tengo las matemáticas un poco olvidadas".

"Yo me esperaba no salir y simplemente solicité la plaza por probar suerte. Más de 500 personas para 59 plazas al final hace que no tengas muchas esperanzas en conseguirlo, tal y como ha ocurrido", afirma Lara Robledo que evalúa la situación con "realismo y optimismo". La lista definitiva de admitidos y excluidos de las plazas se encuentra publicada en la página web del Ayuntamiento, en el apartado del Concurso Hípico.