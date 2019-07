Tres hombres apuñalan a otro en El Llano y uno de ellos intenta violar a una limpiadora

Tres hombres de entre 21 y 50 años protagonizaron varios sucesos graves de madrugada en el barrio de El Llano. Primero quisieron ajustar cuentas con un viejo conocido al que apuñalaron en las piernas y después, uno de los implicados trató de violar a la limpiadora del edificio donde vivía, ubicado en la calle Pérez de Ayala. Los tres delincuentes se encuentran en dependencias policiales y previsiblemente pasarán a lo largo del día a disposición judicial.

El primer incidente ocurrió poco después de las dos de la madrugada, en la calle Joaquín Solís. Varios testigos alertaron a la Policía Local de que se estaba produciendo una fuerte pelea entre varias personas y que una de ellas acababa de ser apuñalada. Al llegar los agentes, esos mismos testigos informaron de lo ocurrido y señalaron tanto al herido como a uno de los implicados en la refriega, que al ver a los policías tiró al suelo la navaja con la que presuntamente había cometido el apuñalamiento.

Una vez detenido ese hombre, que resultó ser R. T. L., de 50 años y vecino de Gijón, los agentes -hasta el lugar del apuñalamiento se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local- tomaron declaración a los testigos. Al parecer, según relataron, el individuo detenido y otros dos acompañantes, que habían huido del lugar, asaltaron al herido y comenzaron a darle patadas y puñetazos hasta tirarle contra un vehículo aparcado en la calle. Fue ese hombre de 50 años quien después le asestó supuestamente una puñalada por detrás en cada una de las piernas.

Los gritos de auxilio del herido motivaron que varios de los testigos se acercasen y optaran por ayudarle. Le arrastraron varios metros hasta entrar en un portal cercano de la calle Joaquín Solís y cerrar la puerta. Pese a sus intentos, los tres atacantes todavía intentaron forzar la entrada y hasta rompieron el cristal de la puerta para lograrlo. No obstante, la llegada de varios coches patrulla motivó la huida de dos de los asaltantes.

La víctima, M. A. S. R., de 36 años, fue trasladado hasta el hospital de Cabueñes para ser asistido de las heridas, pero su estado no reviste de gravedad. Al tiempo, los agentes trataron de localizar a los dos agresores huidos con ayuda de la descripción facilitada por los testigos.

Padre e hijo

Muy cerca de la calle Joaquín Solís, mientras todavía estaban los servicios sanitarios asistiendo al herido "in situ", otra patrulla de la Policía Local localizó a uno de los acompañantes del agresor al ver que la descripción coincidía. Una vez detenido se comprobó que se trataba de M. T. C., de 22 años e hijo del presunto autor de la puñalada. Las pesquisas policiales de madrugada continuaron durante toda la noche para lograr captura al otro interviniente en la trifulca, pero no fue hasta la seis de la mañana que lograron dar con él gracias al grito de auxilio de una mujer a la que había tratado de violar cuando volvía a su casa.

Todo ocurrió en la calle Pérez de Ayala. Una patrulla observó a una mujer "atemorizada y pidiendo auxilio" en plena calle. Al ir a socorrerla, la mujer, trabajadora de ls limpieza, explicó que mientras se encontraba realizando sus labores en una comunidad de vecinos fue víctima de una agresión sexual. Según relató, un joven que residía en el inmueble la atacó por detrás aprovechando que ella se encontraba recogiendo el material de limpieza en el cuarto destinado para el mismo. Ella logró zafarse y salir huyendo a la calle para encontrar ayuda. Tuvo suerte de que en ese momento pasaba un coche policial que venía de intervenir en la calle Azcárraga por un posible caso de violencia de género. Los agentes identificaron al joven, N. F. P., de 21, cuando intentaba huir. Cual fue su sorpresa al comprobar que coincidía con la descripción del tercer implicado en el apuñalamiento de hacía unas horas y que había logrado escapar. Las manchas de sangre en su ropa terminaron de confirmar este extremo.