La Policía Científica busca pruebas para determinar la causa de las explosiones en el piso de la calle Begoña

La Policía Científica de Gijón examinó esta mañana el interior del piso de la calle Begoña en el que ayer se originaron dos explosiones a primera hora de la tarde causando dos heridos leves que ya han sido dados de alta. Los investigadores han realizado fotografías, recogido pruebas y vestigios para elaborar los correspondientes informes que permitan clarificar este incidente que causó un enorme revuelo en el centro de la ciudad. "Por el momento se mantienen todas las hipótesis abiertas y no podemos aventurarnos", explican fuentes policiales.

Las dos explosiones tuvieron lugar en el tercer piso del número 10 de la calle Begoña cuando en el interior se encontraba un menor de edad, que vive allí con sus padres. La onda expansiva provocó que el adolescente se golpease contra las paredes y sufriese contusiones leves además de la inhalación de humo. No obstante, afortunadamente, ya ha recibido el alta hospitalaria y se recupera del susto. El otro herido, un turista de 38 años que asaltó la vivienda para alertar a los vecinos, también fue dado de alta.



El piso en llamas

El incidente provocó una gran conmoción entre hosteleros y vecinos de la zona. "Sentimos una explosión enorme, pensaba que había reventado algo en nuestra casa", asegura, aun con el susto en el cuerpo, Noelia García, vecina del edificio de enfrente al afectado, testigo directo de todo lo ocurrido. Se encontraba durmiendo cuando un fortísimo sonido la despertó. "No sabía qué pasaba y, cuando me asomé, vi que estaba todo el piso de enfrente ardiendo, en llamas", relata la joven. Desde su ventana se veía perfectamente el interior de la habitación que daba a la calle Espaciosa, totalmente calcinada. Nada más escuchar el estruendo, comenzaron las llamas. La ventana se reventó de los goznes y los cristales comenzaron a caer, pulverizados, a la calle. Cortinas y otros enseres de tela fueron los primeros en arder. "El calor de las llamas llegaba hasta nuestra casa, fue un susto muy grande", explica. "Grité, preguntando si había alguien en el piso, pero nadie me contestó, así que cerré las ventanas y bajé corriendo a la calle con lo puesto", relata.



Los efectivos de emergencias no tardaron en llegar. Mientras, un policía fuera de servicio que se encontraba comiendo en las inmediaciones organizó el operativo. Hasta cuatro camiones de bomberos, tres ambulancias y varias patrullas de la Policía Nacional y Local tomaron la zona y cortaron el tráfico de la calle Munuza. Ante la estrechez de la calle Espaciosa -por esa ventana salían las llamas-, se decidió acceder al edificio por la calle Begoña, donde las llamas asolaban ya las ventanas del otro lado del inmueble. Dos camiones de Bomberos accedieron por la calle peatonal y, tras deliberar, se optó por desplegar otro, de menor tamaño, en la estrecha calle contigua, para luchar también contra las llamas en la parte de atrás del inmueble.