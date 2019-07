El turista que socorrió a los vecinos: "Temí que hubiese alguien muerto"

El joven moldavo que al escuchar la explosión acudió a socorrer los vecinos disfrutaba ayer de un plácido paseo junto a su novia por Gijón, totalmente recuperado de la experiencia. "Solo tuvo vómitos y nauseas al salir, pero por la tarde me dieron el alta", explica Vladimir Demciuc.

¿Por qué lo hizo? "Temía que hubiese alguien muerto, o alguien inconsciente y pensé que podía ayudarle a salir", responde. No obstante, una vez pasado el susto y al tener constancia de que nadie había muerto ni resultado herido celebró la noticia. "Me dio una alegría enorme", confiesa.

Demciuc no lo dudó. De hecho, sus acompañantes sabía que no se quedaría quieto. "Siempre es igual, tiene un sentido de las reponsabilidad muy grande", desvela su novia, que temió que al estar él dentro "hubiese una explosión más fuerte y saliese herido. "Cuando salí del piso no sabía si mi novia me ibaa pegar o abrazar", bromeó.