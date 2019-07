El "camello pescador" suma una nueva condena de prisión por tráfico de drogas

Hay delincuentes reincidentes y otros que hasta parecen celebrar sus condenas delinquiendo. Es el caso del "camello pescador", un hombre de 56 años condenado el año paso año a tres años de cárcel después de ser sorprendido mientras distribuía cocaína desde la ventana de casa utilizando una caña de pescar y una pelota de tenis atada al sedal donde escondía la mercancía. Este individuo, que responde a las iniciales J. A. M. P., volvió a ser detenido por el mismo delito apenas un mes después de que la condena anterior fuese firme. Ahora suma una nueva sentencia desfavorable que le impone dos años y seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública; un fallo que, además, deja sin efectos la suspensión de la condena anterior, por lo que podría pasar en prisión hasta cinco años y medio.

El periplo delictivo de este hombre, en libertad por el momento, comenzó en noviembre de 2017 después de que fuese sorprendido por la policía distribuyen cocaína y hachís desde la ventana de casa. Tras un seguimiento, los agentes constataron que previa llamada telefónica, los clientes se quedaban debajo de su ventana hasta que les lanzase la pelota de tenis enganchada al sedal. Ahí, en una ranura, debía introducir el dinero para que, una vez hecho el cobro, les lanzase la sustancia estupefaciente correspondiente. Tras registrar su piso, los agentes hallaron dos gramos de cocaína y un kilo de hachís así como distintos efectos para pesado y corte de las sustancias estupefacientes.

El caso llegó a juicio en la sección octava de la Audiencia y, de entrada, afrontaba cinco años de cárcel. No obstante, su adicción y confesión en la vista oral motivó una rebaja del fiscal hasta los tres años y el pago de 10.000 euros de multa que J. A. M. P. aceptó. La sentencia adquirió firmeza en noviembre de 2018, pero como carecía de antecedentes nadie se opuso a la suspensión de la condena siempre que no delinquiese en los próximos años.

El implicado hizo caso omiso. Un mes después, la Policía Nacional volvió a detenerle en el portal de su casa entregando una papelina de droga a una persona. La intervención permitió incautar tanto esa droga como otra papelina que el ahora condenado escondía entre sus ropas. En total, llevaba dos envoltorios de plástico con un peso neto de 0,64 gramos de cocaína con una riqueza del 35% y un valor de mercado de 30,10 euros, según recoge la sentencia actual en los hechos probados.

Sentencia recurrida

En el juicio, pese a ofrecerle también un pacto, prefirió declararse inocente antes de responder a las preguntas del fiscal. "Esta vez no estaba traficando, compartía la cocaína con una amiga porque la habíamos comprado a medias", justificó ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia. Al tiempo, aseguró que le había dado dinero a esa amiga "para que comprara la droga, fue ella la que me dio a mí la papelina, medio gramo para cada uno", añadió en su declaración. No obstante, los agentes intervinientes esa noche en su domicilio de La Calzada ofrecieron la versión que encaja en la sentencia, es decir, que fue J. A. M. P. quien le pasó la mercancía.

Ahora, le han impuesto dos años y medio de cárcel -el fiscal pedía cinco años ante su reincidencia- y el pago de una multa de 60 euros. Su defensa ha optado por presentar un recurso contra este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, luego la decisión todavía no es firme. En el caso de materializarse esta sentencia de dos años y medio de cárcel se deberían sumar los otros tres años de la primera condena que estaba en suspenso a expensas de su comportamiento futuro. Podría pasar cinco años y medio en prisión.