González se suma a las críticas a Fomento por la nueva demora del plan de vías

Lejos de apaciguar las críticas contra el gobierno central socialista por la nueva demora anunciada la semana pasada para con el proyecto de integración ferroviaria de la ciudad, el conocido como plan de vías, la alcaldesa de Gijón se adhiere a las quejas de vecinos y oposición por un retraso que define como "sorprendente".

Ana González confirmó ayer que "me sumo a las críticas", enfatizando que "coincido con ellas, no puedo decir otra cosa". La alcaldesa socialista reprocha al gobierno central, de su mismo signo político, que "estábamos jugando con otros plazos, que es lo que sabíamos, y este retraso me parece sorprendente". Se refiere González al anuncio que el propio secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julián López Milla, le comunicó en una reunión mantenida en sede ministerial la semana pasada: el estudio para la ubicación de la estación intermodal, clave de bóveda de todo el desarrollo posterior de la obra, no se conocerá hasta el mes de abril del próximo año.

López Milla confirmó que el documento encargado a Ineco y que debería haberse concluido a principios de este año aun no está finalizado y que, además, restan alrededor de nueve meses para su conclusión. Las causas, explicó el secretario general de Infraestructuras, son el retraso hasta el comienzo real de las labores, por la necesidad de Ineco de subcontratar a una ingeniería la realización del estudio y, por otro lado, la propia complejidad del terreno que se está analizando.

Una explicación y un retraso que soliviantó a oposición y dirigentes vecinales, que llegaron a asegurar que "nos han vuelto a engañar" o que "se confirma que la firma del convenio antes de las elecciones municipales fue una maniobra de marketing político", en palabras de los portavoces de Foro, Jesús Martínez Salvador, y PP, Alberto López-Asenjo.

Ahora, lejos de acallar esas críticas o amortiguarlas, la Alcaldesa de Gijón carga igualmente contra al gobierno central, de su mismo signo político. "Tenían que haber empezado realmente el estudio cuando todos contábamos con ello. No con la preparación, sino con el estudio", remarcó la regidora socialista.

"Los retrasos son siempre negativos y, en este caso, sobre una infraestructura que ya viene retrasada, además de negativos no son agradables", enfatizó González, que dejó un último mensaje al gobierno central de España, en forma de aviso: "espero que después de la reunión que mantuvimos con el Ministerio ya no haya más retrasos". De ser así, la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana, muy beligerante durante todo el proceso, ya anunció que retomaría las movilizaciones, a las que dejaron la puerta abierta a sumarse varios partidos de la oposición. "Todos los días de retraso son responsabilidad directa de la administración y una nueva afrenta al futuro de la ciudad", llegaron a asegurar desde el colectivo vecinal gijonés.

Tras su reunión en Madrid, González ya había asegurado que "el plan de vías debe ser un objetivo prioritario para el Ministerio de Fomento" y que "esa falta de infraestructuras no se puede mantener en el tiempo".