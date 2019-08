El cese de la gerencia "en pleno verano" enfada a la oposición

"En pleno verano" y con la Semana Grande y el Festival de la Sidra Natural aún por delante, el nuevo gobierno municipal socialista cesó, con el apoyo de IU, las entidades culturales y Otea -después de cambiar su voto desde la abstención- al gerente y la adjunta a la gerencia de la empresa pública de turismo, Divertia -Jorge González-Palacios y Teresa Sánchez-. Una decisión que enfadó a la oposición, especialmente al que fuera concejal del ramo en el anterior gobierno forista, Jesús Martínez Salvador, que aseguró que "es una decisión que no se entiende".

"Quedan por delante las dos fiestas que más recursos económicos y de personal requieren de todas cuantas se organizan desde Festejos", explica el exedil de Festejos, "si ocurre un problema, a ver quién lo soluciona, porque a los que estaban los cesaron y los nuevos aún no llegaron", critica, "si tiene que tomar una decisión o hacer alguna contratación, no hay nadie para hacerlo". "Llama la atención y no entiendo las prisas. ¿Qué les costaba esperar un par de semanas y solventar el verano?", enfatiza Martínez Salvador.

El edil forista entiende que el nuevo equipo de gobierno quiera relevar los nombramientos del anterior gobierno municipal, pero critica "el cambio de talante". Del mismo modo, entiende que Teresa Sánchez sí que estaba "claramente significada" con Foro -incluso llegó a ir en las listas electorales por Gijón-, pero que González-Palacios "fue elegido tras un proceso selectivo", con lo que solicitaban que sus ceses se votasen por separado.

La última crítica va contra las bases para la contratación de las personas que les sustituirán en el puesto. "Nos dieron las bases ya terminadas, sin posibilidad ninguna de debate", explica Martínez Salvador, que advierte que "si finalmente gana quien ya se da por hecho que lo va a hacer, el proceso habrá quedado en una pantomima", en referencia a la exedil socialista Lara González, que suena con fuerza como sustituta de Teresa Sánchez al frente del Teatro Jovellanos.

Por su parte, desde el equipo de gobierno socialista se quiso mandar un mensaje de calma por la marcha de los eventos pendientes, asegurando que "lo que hizo Foro, quedó hecho, y lo que dejó sin hacer, ya lo hicimos nosotros". Se refieren así los socialistas a la solicitud de permisos para la celebración de la hoguera de San Juan, el pasado 23 de junio y para la que, escasos días antes, no se había solicitado aún estos permisos. Unas solicitudes que tuvo que realizar, de urgencia, el equipo de gobierno entrante -la toma de posesión había sido apenas una semana antes del festejo-. Además, recuerdan los socialistas que el cese de los gerentes no es inminente, sino que se hace efectivo en dos semanas. No obstante, tanto González-Palacios como Sánchez solicitaron ser eximidos de esos quince días de preaviso.