La nueva Corporación ratifica el apoyo local al plan de vías al asumir un gasto de 111 millones

Mucho se habló en el Pleno de ayer de los compromisos económicos del Ayuntamiento de Gijón. De los pasados, de los presentes y de los futuros. Y sobre estos últimos destaca la ratificación, por unanimidad, que hizo la nueva Corporación de los gastos que conllevará el plan de vías para las arcas municipales. Aunque el secretario presentó la propuesta como un mero formalismo impuesto desde Intervención tras "pequeñísimos cambios" incorporados al convenio final de Gijón al Norte, el voto favorable de todos los grupos mantiene vivo el consenso político con este proyecto en el nuevo escenario municipal.

Esta ratificación llega, además, tras el baño de agua fría que supuso confirmar el primer retraso en los proyectos del nuevo convenio: el estudio técnico para la ubicación de la estación intermodal no estará hasta dentro de nueve meses cuando la previsión es que ya fuera público. En lo económico, el plan de vías le costará a Gijón un total de 111,7 millones con desembolsos que van desde los 175.000 euros el año que viene a los 4,5 millones en el año 2045.

También salieron adelante por unanimidad las dos primeras modificaciones presupuestarias presentadas por la socialista Marina Pineda: una de 1,3 millones para inversiones financieramente sostenibles donde van obras en una veintena de colegios y el arreglo del pabellón de Perchera-La Braña y otra de 856.000 para gastos varios, donde destacan los 688.000 euros para hacer frente a sentencias que avalan la devolución del IBI a los propietarios afectados por la anulación del Plan General de 2011.

El paquete de ajustes económicos incluyó otra dos modificaciones en la Fundación Municipal de Cultura por algo más de cien mil euros. Dinero que va a personal, inversiones y compras. Ambos expedientes salieron adelante aunque la abstención de Vox impidió que se alcanzará la unanimidad. En el contexto de este debate, Pineda adelantó que habrá nuevos ajustes en lo que queda de año "según vayamos afinando las previsiones de ejecución" y que se presentará a los grupos toda una planificación de obras para intentar fijar las prioridades. "Nos hubiera gustado plantear ahora más inversiones pero no fue posible", recalcó la edil de Hacienda.

Y sin aprobación del Pleno irá a la Sindicatura de Cuentas el informe de la cuenta general del Ayuntamiento de Gijón del año pasado. Sólo Foro y PP votaron a favor. Ciudadanos, Podemos, Vox e IU optaron por la abstención y el PSOE, ahora equipo de gobierno, las rechazó con contundencia. "Esta cuenta general refleja un modelo de gestión basado en la improvisación y la falta de ejecución y vamos a votar en coherencia a lo votado en los últimos cuatro años", explicó Pineda con la mirada puesta en Foro, y más en concreto en la exedil de Hacienda, Ana Braña. La forista pidió a los técnicos que explicaran las consecuencias de que no se aprobara la cuenta general. "No hay consecuencias. Se enviarán a la Sindicatura igual dejando constancia de que se cumplió el trámite de llevarlas al Pleno, que no las aprobó", concretó la Interventora.

El bloque del orden del día dedicado a asuntos de Hacienda, Organización Municipal y Personal se completó con la aprobación de solicitudes de compatibilidad de trabajo de dos funcionarias y la información sobre la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones municipales.