PSOE e IU rechazan la propuesta de Podemos sobre las escuelas infantiles

El no de PSOE e IU fue decisivo para que Podemos no sacara adelante una iniciativa para garantizar con recursos municipales la gratuidad de la educación de 0 a 3 en Gijón y el transporte desde la zona rural. Los nuevos socios de gobierno entienden que es una competencia autonómica que no debe asumir integramente el Ayuntamiento y concretan la actuación municipal en duplicar el número de plazas existentes. Yolanda Huergo defendió lo simbólico de que ésta fuera la primera iniciativa de Podemos. Tuvo el apoyo de PP y Ciudadanos.