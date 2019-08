Arcelor ratifica sus planes de mejora ambiental en Veriña

"Una primera toma de contacto muy satisfactoria". Así calificaba ayer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, la reunión mantenida con representantes de Arcelor-Mittal y en la que portavoces de la empresa asumieron, en palabras de la regidora, "compromisos de mejora medioambiental que se traducen en inversión". González desveló que ese primer encuentro -ambas partes se emplazaron para una nueva cita donde se podrán tratar los temas con mayor profundidad- se había centrado en hablar de cuestiones medioambientales y de la puesta en marcha de las baterías sin entrar a analizar cuestiones de pérdida de empleo que se puedan generar con los ajustes de producción que tiene prevista la siderúrgica. Hay una previsión de recorte de 700.000 toneladas en la producción de acero de las plantas asturianas de la multinacional.

En este contexto, González reivindicó la condición de ciudad industrial de Gijón y pidió públicamente que no se hagan discursos excluyentes entre actividad industrial y defensa del medio ambiente "porque sería un error para la ciudad y para las personas. Los mismos que dicen que una empresa no se cierra no pueden decir que la industria contamina y que no queremos esa industria. Lo que queremos son industrias que no contamine y por eso hay que empujar, ayudar y colaborar a que las empresas no contaminen sin poner en duda continuamente, y sin pruebas, que no estén haciendo".

El retraso del plan de vías

González hizo estas reflexiones tras un acto protocolario. También contestó al portavoz municipal del PP, Alberto López-Asenjo, que le había pedido que convocara al consejo de Gijón al Norte para que se dieran explicaciones públicas de la anunciada demora de nueve meses en la entrega del informe sobre la ubicación de la estación intermodal. Un retraso que es el primer traspiés del plan de vías tras la reciente firma de un nuevo convenio de colaboración entre Fomento, Principado y Ayuntamiento.

González se mostró favorable a que una reunión de la comisión de seguimiento del convenio para hablar del asunto pero dejándole claro al concejal del PP que esa convocatoria no es responsabilidad de la Alcaldesa de Gijón. "Me parece muy bien que haya esa reunión y que venga quien sea del Ministerio y de las explicaciones que corresponda pero esa comisión se articula a través de Gijón al Norte, que no soy yo". explicó.

La Alcaldesa puso en valor que "todos estén arrimando el hombro para que el plan de vías sea una realidad en este mandato y ser una realidad significa que veamos empezar las obras para continuar. Eso es lo que necesita Gijón". González aseguró que reivindicará como Alcaldesa que se cumplan todos los compromisos firmados con Gijón y asumió esa demora de nueve meses en el estudio de la que nadie había advertido al gobierno local como "un jarro de agua fría, nadie diría que está encantado con esta situación" .