El Cuponazo de la ONCE reparte más de 9,2 millones de euros en Magnus Blikstad

Asturias se despertaba este sábado con la impactante noticia de que el Cuponazo de la ONCE ha dejado un premio de 9.725.000 euros en el sorteo del pasado viernes. Es un boleto agraciado con el premio mayor, nueve millones de euros, y 11 cuponazos más, premiados con 25.000 euros cada uno. "No podía creérmelo, me he enterado cuando me ha llamado el jefe a las 10 de la mañana; me ha dicho, ¡vaya la que has liado!, y cuando me comentó el motivo me eché a llorar de la emoción y aún no he parado", explica la vendedora Ana María Meana Rodríguez, que ha llevado la suerte de la ONCE a Gijón, vendiendo los cupones premiados en la calle Magnus Blikstad. La gijonesa no podía quitar la sonrisa de la cara en el día de ayer, mientras su móvil no paraba de sonar con llamadas de felicitaciones de compañeros y familiares.

Ana María Meana asegura "sentirse inmensamente feliz" ya que tan solo lleva dos años vendiendo los juegos de la ONCE, asociación en la que entró a raíz de una minusvalía. "Cuando empiezas en esto nunca te imaginas poder dar un premio así, y mira que la gente se quejaba de que nunca les daba nada... Pues mira ahora". La vendedora gijonesa, que comercializa los cupones tanto en la calle Magnus Blikstad, junto a la panadería Panrís, como en la avenida Portugal, junto al Bingo Sporting, asegura "no tener ni idea sobre quién ha podido llevarse el premio". Pese a que conoce a casi todos sus compradores habituales, reconoce que es grande el número de ventas que hace al día, por lo que le resulta imposible imaginarse a la persona premiada. "No creo que me entere nunca, aún así, hoy en día la gente no comprueba los cupones; tengo mucho miedo a que el lunes me llegue alguien con el número premiado y tenga que dar yo la noticia", comenta la cuponera gijonesa entre risas.

Haber dado un premio así es como un sueño para Ana María, pues espera que esto signifique un gran impacto en sus ventas de cupones. "Tengo muchas ganas de llegar el lunes a trabajar para ver el impacto de la gente, voy a poner globos y hacerme una camiseta con el número premiado si hace falta", desvela.

¿Cuál fue la combinación ganadora? El número 092721, unas cifras que ni los premiados ni Ana María Meana podrán olvidar nunca. La vendedora posaba ayer junto a dos boletos que, según explica, habían sido devueltos. "Mira, 50.000 euros tirados a la basura", bromea mientras se deja hacer fotos en unos de los días "más felices de mi vida". Tras una ajetreada mañana de felicitaciones y llamadas telefónicas, la cuponera quería "festejarlo junto a su marido por todo lo alto, aunque a ella no le haya tocado nada".

Los vecinos del barrio de Laviada y el personal de los comercios cercanas salían a darle la enhorabuena y repetían todos la misma pregunta: ¿sabes a quién le ha tocado? El barrio se mostró muy contento por Meana y la gran noticia, pues lleva casi un año vendiendo en esa zona.

Asimismo, Oviedo también ha sido galardonado con 100.000 euros en uno de los premios de segunda categoría del Cuponazo. En este caso el vendedor ha sido Mauricio Toraño Diéguez, encargado de llevar la ilusión y la alegría de la ONCE hasta la capital asturiana.