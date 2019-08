"Pensé que era un muñeco hasta que vi la sangre", asegura el vecino que encontró al niño

El vecino de Nuevo Roces que encontró el cuerpo sin vida de un bebé en un contenedor de la calle Jenaro Suárez Prendes mientras rebuscada en la basura, como hace todas las madrugadas, no daba crédito al terrible descubrimiento cuando abrió una de las bolsas del contenedor. Una mochila. "Al principio no me di cuenta y pensé que era un muñeco porque ahora los hay que parecen muy reales, hasta que vi la sangre y todo lo demás y supe que era un bebé", relata Paulino Otero, al que todos sus vecinos llaman Pablo y le definen como "una persona tímida y tranquila desde que vino hace poco más de cuatro años", explicó su vecina Begoña Menéndez, que lleva una década en las viviendas sociales de Nuevo Roces. Este hombre, justo después, paró a una pareja en el paso de peatones para pedir que llamasen a emergencias porque él no tenía móvil -según dijo- y esperó a la llegada de los efectivos policiales. También prestó declaración el viernes por la tarde.

El hombre, que había salido de su casa, ubicada en el número 380 de las viviendas sociales, comenzó su ronda habitual por todos los contenedores de reciclaje que se encuentran por la calle Jenaro Suárez Prendes a las dos de la madrugada, hasta que de pronto se encontró al bebé en una mochila. "Lo de menos es quién lo encontró, es algo que todas las personas con un poco de conciencia hubiesen hecho, nadie miraría para otro lado", relató esta tarde en la puerta de su domicilio, donde prefirió quedarse en el anonimato. De hecho, hasta explicó que fue un amigo suyo el que lo encontró y no él y hasta se lo negó a sus propios vecinos, pero hablaba en primera persona de lo ocurrido. "Es muy tímido y nos ha dicho que no fue él, pero le vimos llegar de vuelta con la policía y es la única persona que pasea por el barrio rebuscando en la basura", explicaba otro vecino del inmueble a este periódico. ¿Con qué fin? "Guarda muchas cosas, pero también encuentra peluches y muñecos que luego se los regala a los niños, yo le tengo visto", añadió este hombre.

Lo ocurrido no le había pasado nunca, pero este hombre lamenta que "está a la orden del día". "Es algo que escuchas con mucha frecuencia, pero esta vez no le salió bien la jugada a quien lo haya tirado porque alguien lo encontró y ahora está la policía en el caso", relató este hombre, que continúa con su afición de recorrer los contenedores pese al descubrimiento.