Largas colas El Bibio para sacar entradas para los toros

Decenas de aficionados a la tauromaquia de toda Asturias se concentraron esta mañana a las puertas de El Bibio para ser los primeros en sacar una entrada para la inminente feria taurina de Begoña, que se celebrará en Gijón a partir del 13 de agosto y que constará de cuatro corridas de toros, una novillada con picadores y un festejo de rejones. Consulta los carteles pinchando aquí.

Las taquillas, con largas colas que se prolongaban casi hasta la altura de la iglesia de la Asunción, abrieron sus ventanillas a las diez en punto. Este lunes comenzaba la venta de entradas sueltas tras una semana destinada a la renovación de abonos antiguos o a la compra de abonos nuevos para toda la feria.

El ciclo taurino del verano gijonés contará con importantes nombres del panorama taurino actual como Enrique Ponce, que regresa a Gijón tras dos ferias ausente, un regreso que "será muy especial", tal y como desveló el maestro valenciano recientemente en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. También estarán figuras habituales en El Bibio como Morante de la Puebla, Julián López "El Juli", José María Manzanares o el rejoneador Diego Ventura. No obstante, ya es sabido que quien no podrá estar en El Bibio este año es el torero peruano Andrés Roca Rey, pues una lesión en su hombro derecho le mantiene apartado de los ruedos y no está prevista su reaparición hasta el mes de septiembre. Otro de los alicientes de la feria será el debut en Gijón de Paco Ureña, máximo triunfador de la pasada feria de San Isidro en Madrid y de la revelación de la temporada, el sevillano Pablo Aguado.