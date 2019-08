El coste del grado de Deporte se basa en el precio de reformar un edificio de Oviedo

La Universidad de Oviedo no ha realizado ningún estudio específico sobre el coste de implantar el grado de Deportes en Gijón, sino que ha extrapolado el resultado del estudio económico de remodelar un edificio de Oviedo para impartir en el mismo la futura titulación universitaria. Esa es la base del estudio económico hecho por la Universidad que concluye que ubicar en el campus de Mieres la nueva titulación costaría sólo un millón de euros, ya que allí cuenta con instalaciones, mientras que en cualquier otro emplazamiento el coste se elevaría a 10 millones.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, había emplazado al Rector a que hiciera público el estudio económico sobre el emplazamiento del grado de Deportes. El rector, Santiago García Granda, explicó ayer en la Feria de Muestras que el cálculo se hizo sobre la remodelación de un edificio existente en Oviedo, comparándolo con el coste de elegir Mieres, donde la Universidad dispone de "un polideportivo, una residencia, aularios, laboratorios", que abaratarían sensiblemente la implantación del grado de Deportes. Una vez realizado el cálcuso de la remodelación del inmueble ovetense, "traslado ese presupuesto fácilmente a Gijón, no sé en qué están pensando las personas que lo proponen, si están pensando en remodelar alguna instalación en la Universidad Laboral, no sé exáctamente en lo que están pensando. Por tanto, esa remodelación llevaría a un gasto de ese orden, cualquiera lo puede calcular plenamente", indicó el maximo responsable universitario.

García Granda apuntó que está en contacto permanente con los alcaldes de ambos municipios, pero insistió en que el Ayuntamiento de Gijón no ha concretado ninguna propuesta. Sólo conoce el proyecto del anterior gobierno local "que era Gijón ciudad del deporte y ese programa incluye muchísimas cosas que supongo que se llevará a cabo, pero no incluye instalaciones para la Universidad". Respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento les ceda instalaciones deportivas, aseguró que "no se ha cedido absolutamente nada a la Universidad en este momento".

García Granda indicó que el estudio económico se limita a constatar que es en Mieres donde ahora mismo la Universidad tiene recursos, "no nos negamos a nada, pero decimos que analizando nuestros recursos eso es lo que tenemos". El Rector recordó que la implantación de cualquier titulación pública en Asturias requiere el acuerdo con el Principado "porque va a ser quien la va a tener que financiar".

En cuanto a los recursos disponibles, el Rector indicó que "yo no sé en Gijón dónde está el polideportivo, yo no sé en Gijón dónde está la residencia universitaria", opinando respecto a esta última que "una residencia en Gijón es más necesaria que un grado de deportes".

El Rector quiso dejar claro que "jamás" han exigido ninguna contribución a ningún ayuntamiento y resaltó que lo importante es que se implante el grado de Deportes en Asturias. "Nosotros no estamos vendiendo una titulación, nosotros estamos trayendo una titulación porque es una demanda social para Asturias, siempre para Asturias, nunca para Gijón o para Mieres y además eso entra en la dinámica que tenemos actualmente" de articular un área metropolitana en la Asturias central desarrollando "instrumentos comunes y la Universidad es un instrumento de Asturias, no es un instrumento de un municipio".

En ese sentido, apuntó que el grado de Deportes "tiene que asignarse a un centro, hay que pensar a cuál y tenemos varios centros a los que se podría asignar, pero no lo vamos a asignar nunca a un municipio, eso está claro". Pese a ello, y aunque estima "desafortunado" que la polémica vuelva a envolver la implantación de esta nueva titulación, consideró lícita la pugna de los distintos municipios por conseguir el grado de Deporte, pero "lo que no me gusta ya es cuando pasamos a los términos de la exigencia y de mofa de la Universidad".