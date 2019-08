"Les guste o no, la espuma es algo natural: pasa aquí y en La Coruña", replica la Alcaldesa a la oposición

"La espuma que se ve en la playa de San Lorenzo surge del proceso natural de degradación de las algas. Eso es así, les guste o no. Aquí y en La Coruña. Y no lo digo yo, lo dice un estudio que la Universidad de Oviedo hizo el año pasado". Con el aval de ese estudio universitario contestaba ayer la alcaldesa, la socialista Ana González, a quienes desde la oposición municipal -Podemos, el más beligerante- habían puesto en duda esa explicación dada ya por la regidora el pasado sábado.

"Yo comprendo que me quieran desautorizar a mí simplemente porque no son ellos los que están en la Alcaldía, pero no creo que quieran desautorizar a la Universidad o pensar que ese informe ya lo encargué yo el año pasado pensando en las espumas de este año", ironizó González, al tiempo que criticaba el "poquito rigor de quienes, incluso, ponen en mi boca cosas que yo no dije".

González volvió a reiterar ayer, en el transcurso de una entrevista en la Ser, el mensaje que lleva tiempo repitiendo: "La playa de San Lorenzo no está contaminada. Eso no quiere decir que no puede haber sucesos puntuales de contaminación, no dejará de estar en peligro hasta que estén la depuradora y el pozo de tormentas". Eso sí, la regidora socialista no da por buenos los comentarios de quienes igualan el estado de San Lorenzo este verano con el del año pasado, marcado por la imagen de una playa marrón. "No se pueden comparar y no es por una actuación mía, es por pura suerte", explicó González para quien el reproche político a Foro se centra en el retraso del proyecto de construcción del pozo de tormentas de Hermanos Castro, "que es vital".

Desde el grupo municipal de Podemos-Equo, Laura Tuero había reprochado a González que "hace un año, con Foro en la alcaldía, todo era hablar de cloacas, señalar los problemas de no tener activa la depuradora del Este o del estado de los pozos de tormentas. Por arte de magia, ahora son procesos naturales y lo que antes era peligroso ahora es vida ". Podemos y Foro llevan tiempo pidiendo convocar al Observatorio de la playa. "Ahora que la alcaldesa dice que las espumas son síntoma de tener una playa viva, aprovecho para recordarle que el 10 de julio le solicitamos por escrito la convocatoria del Observatorio de la Playa y aún no nos ha ni contestado", le afeaba el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador a través de las redes sociales.