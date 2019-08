Los coordinadores del área V advierten del riesgo de "colapso" de la Primaria

Los coordinadores de doce centros de salud de los catorce que componen en área sanitaria V de Asturias -a excepción de Severo Ochoa y Candás- remitieron ayer un duro escrito al nuevo consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Ignacio Fernández Muñiz, advirtiendo del "colapso a corto plazo" de la Atención Primaria en el área. Para los profesionales, esté deberá ser uno de los primeros asuntos que se ponga sobre la mesa del nuevo cargo del gobierno regional nombrado por Adrián Barbón.

En el texto, se especifica que "una de las principales dificultades que debe afrontar de modo inmediato y que amenaza de modo real la continuidad de nuestro Sistema Sanitario es la falta de personal médico en Atención Primaria" que, explicitan, "está provocando ya el deterioro de la calidad de nuestro problema". El escrito profundiza anunciando que "no hay médicos disponibles para cubrir los permisos, vacaciones o bajas" y eso que "todos los médicos demandantes de empleo en el área tiene contrato hasta el 31 de diciembre". Una situación que es insostenible ya que "no alcanzamos a satisfacer la demanda asistencial" ni siquiera en horario ordinario.

Todo ello repercute en la ciudadanía ya que, explican, "la población sufre las repercusiones de este problema por la aparición o aumento de las listas de espera" en la Atención Primaria, mucho menos habituales que las referidas a especialidades o para intervenciones quirúrgicas. Retrasos en la atención, cansancio entre los profesionales o "riesgo para la calidad de la atención por el sobreesfuerzo" son otros de los problemas que diagnostican.

Los profesionales de la atención primaria de los concejos de Gijón, Villaviciosa y Carreño asumen que "la situación está cerca de ser insostenible", denunciando "jornadas interminables de más de 200 horas" y "cupos reales de más de 2.200 pacientes". Una situación que está llevando a muchos médicos a solicitar la baja o, incluso, la jubilación anticipada, con lo que el problema no hace más que agravarse, al no haber profesionales para sustituirles.

El problema, inciden, viene de largo. Hace una década "éramos conscientes de la necesidad de previsión" pero, "a pesar de las advertencias" que han venido realizando desde entonces, "las autoridades no han tenido conciencia de la gravedad de la situación o no han acertado con las medidas oportunas", criticando que "no se actuó de forma decidida". Una situación que continuó y para cuyo arreglo "se dieron pasos muy tímidos" que, enfatizan, "no son suficientes". Ni siquiera la celebración reciente de una oposición o de concursos traslado, que no vienen a cubrir las demandas existentes del colectivo.

Con todo, piden llevar a cabo medidas decididas a corto, medio y largo plazo. A nivel estatal, realizando un cálculo adecuado de las necesidades de facultativos. Desde el plano autonómico, llaman a facilitar la contratación de los residentes que terminan, ejecutar las oposiciones que están realizándose o convocar estas oposiciones de forma periódica evitando la fuga de talentos.

Reorganización

En cuanto a las gerencias de área, piden decidir sobre la reorganización de los puntos de atención continuada de los ambulatorios, abriendo nuevamente la puerta a cerrar parte de ellos en horario de tarde o en la época estival, una propuesta que ya estuvo sobre la mesa pero que el gerente del área V desechó ante la presión de la federación vecinal gijonesa, que veía en esta reorganización una pérdida en la calidad de la asistencia en la atención primaria de la ciudad.

En cuanto a los equipos de atención primaria, los firmantes del documento solicitan organizar de modo racional los permisos para distribuir su disfrute afectando lo menos posible a la actividad habitual ya que, explican, en ocasiones se ausentan al mismo tiempo hasta un 30% del total de la plantilla de un centro.

"No estamos creando una alarma innecesaria", enfatizan quienes rubrican el texto, "estamos advirtiendo de una gran amenaza que ya se está produciendo" y que irá a más ya que "año tras año, el número de jubilaciones irá deteriorando más la situación", enfatizando que "es fundamental no demorar las medidas a corto plazo".