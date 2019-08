"No pelearé con otros ayuntamientos", dice la Alcaldesa sobre los grados universitarios

Ana González se mantendrá firme en la defensa del crecimiento de la oferta universitaria de Gijón teniendo claro que la decisión final sobre nuevas titulaciones es de la Universidad de Oviedo y del Principado de Asturias y "sin pelearme con otros ayuntamientos, eso no lo voy a hacer. Sería un error. No se trata de competir con nadie". Gijón opta al grado de Deportes que también interesa a Mieres y a un grado de Bellas Artes al que no es ajeno Avilés.

Esta segunda titulación es una propuesta que el PSOE llevaba en su programa electoral. "No queremos replicar lo que ya hay. Se trata de trabajar en un modelo diferente que liga las artes plásticas con las tecnologías", explicó la socialista Ana González que, frente a los comentarios de Santiago García Granda, abogando por la participación desde el principio de la Universidad en este asunto, recordó que ya lo había hablado con el propio rector y el director del campus gijonés. "Si eso no es participar desde el principio...", matizó.

"Queremos el grado de Deportes y otros muchos grados porque los estudios universitarios son muy importantes para una ciudad. Hay muchos ejemplos de ciudades en el mundo que se han recuperado económicamente hacinedo estrategias de estudios universitarios", sentenció.

Por su parte, a alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, evitó ayer entrar en polémicas con su homóloga gijonesa y compañera de partido pero de sus palabras se desprendió cierto resquemor. "Los estudios académicos son competencia de la Universidad y supongo que tendrá su plan en ese sentido, razonado y científicamente estudiado. Avilés tiene una realidad, tiene estudios de grado en Diseño y Restauración", señaló Monteserín, que recordó que su Ayuntamiento tiene "un acuerdo con el Principado para aumentar las inversiones y las instalaciones" de la nueva Escuela de Arte, situada en las proximidades del Centro Niemeyer. "Más que una aspiración, nosotros participamos en esto como una realidad formativa que ya está en marcha. Otros tienen aspiraciones y quizás tendrán que mirar a otros lados. Asturias es muy pequeña y sus ciudades grandes también", sentenció. La alcaldesa de Avilés pide "coordinación, trabajo en un proyecto común y no competir unos con otros".

La portavoz de Ciudadanos en Avilés, Carmen Pérez Soberón, fue ayer rotunda con la nueva polémica universitaria. Arremetió contra la "falta de liderazgo de la Universidad de Oviedo", que contribuye a que "se abran discusiones entre territorios y Ayuntamientos deteriorando las relaciones institucionales". "La Universidad debe ser la que lidere de manera clara y plantee el qué, cómo y dónde impartir las titulaciones", señaló la portavoz de laformación naranja.