Arrestan a una vecina de El Coto por dejar morir de hambre a sus perros y gatos

Suciedad, insectos y un fuerte hedor a descomposición. Así es el ambiente en el que una vecina de El Coto, de 44 años, tenía a sus mascotas, dos perros y dos gatos a los que privaba de comida. Ha sido detenida por un delito de maltrato animal después de que la policía hallase en un contenedor de basura a uno de sus canes muerto y en estado de putrefacción. La detenida se negó a dar explicaciones de lo que había hecho con el resto de animales con los que convivía.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia presentada por dos conocidas que habían acudido al piso de la detenida a pasar unos días. Allí encontraron a dos perros y dos gatos "en condiciones lamentables de higiene y alimentación". De hecho, relataron en su denuncia que los dos canes se habían comido a uno de los gatos porque estaban "completamente famélicos y descuidados". Tal fue el impacto que les causó el estado de los animales que no dudaron en grabar un vídeo para aportar a su denuncia.

Agentes de la Policía Local de Gijón se personaron en la vivienda descrita para constatar la denuncia. Encontraron mucha suciedad y numerosos insectos. También percibieron un fuerte olor a descomposición, pero no encontraron a ningún animal en el piso. Fue entonces cuando le preguntaron a la mujer que dónde estaban los perros y gatos que tenía como mascotas. Ella explicó que en su momento sí había tenido animales en casa, pero ahora ya no. Una explicación que no pareció convencer a los agentes intervinientes.

Los policías registraron la vivienda de forma exhaustiva y comprobaron que había varias zonas de la casa que habían sido fregadas recientemente. En concreto, las estancias en las que la dos denunciantes habían grabado las imágenes donde se veían a los animales desnutridos. Fue por ello que sospecharon que esta mujer podía haberles causado la muerte a perros y gatos antes de tirarlos a la basura.

A la basura

Los policías siguieron con su investigación. Justo en los contenedores de basura situados enfrente de la vivienda de esta mujer hallaron una bolsa de basura con enseres de animales y el cadáver de un perro que ya estaba en estado de putrefacción. Gracias al chip del perro se confirmó que pertenecía a la detenida.

Agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de esta mujer para proceder a su detención. Una vez en comisaría se negó a explicar qué había hecho con el resto de animales que figuraban en los vídeos grabados por las dos conocidas que la denunciaron.

Según el Código Penal, en su artículo 337, el maltrato animal se condena con penas que van de seis a dieciocho meses de prisión siempre y cuando se le hubiera causada la muerte así como inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.