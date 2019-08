La Laboral como ciudad de cultura respalda el grado de Bellas Artes, dice la Alcaldesa

El Ayuntamiento de Gijón seguirá adelante en la reivindicación de una titulación universitaria de Bellas Artes pero, recalcó ayer la Alcaldesa, sin "batallar con otros ayuntamientos" y sin quitar nada a nadie porque, matizó la regidora socialista Ana González "no hay ningún estudio universitario en Asturias relacionado con las artes plásticas, que quede claro. No se me ocurriría pedir un grado que ya hubiera en otra ciudad asturiana". La propuesta sobre la que trabaja Gijón supone relacionar artes plásticas y tecnológicas dando lugar a una formación que no existe a nivel nacional. "No competimos con nadie. No hay competencia ya que la idea surge aquí, la estamos construyendo aquí y la vamos a definir aquí", sentenció quien fuera consejera de educación del Principado.

Igual que en la defensa del grado de Deportes para Gijón se reivindican las infraestructuras deportivas de la ciudad, en la defensa del grado de Bellas Artes González puso en valor la existencia de esa ciudad de la cultura que es la Laboral con un gran teatro, los estudios de la ESAD y el conservatorio de música y danza. "Y al lado el centro de arte y muy cerca, en el Intra, un instituto que da bachillerato artístico. Queremos unir todo esto al campus y a las empresas tecnológicas que también están allí", sentenció. González reivindicó la capacidad, incluso la obligación, de cada gobierno local por buscar proyectos beneficiosos para su ciudad y denuncia que las actuales controversias "lo que muestran es un déficit de planificación universitaria".

En Oviedo, el gobierno local de PP y Ciudadanos "peleará sí o sí" por conseguir que la Universidad implante el grado de Bellas Artes en la ciudad. El proyecto formaba parte del acuerdo electoral que pactaron ambas formaciones tras los comicios municipales y que ahora quieren concretar y perfilar con el rector. Su objetivo es convertir en Facultad artística la antigua Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas de La Vega sin olvidarse de los grados de Gastronomía y Deportes. Precisamente Deportes es también un objetivo del Ayuntamiento de Gijón.