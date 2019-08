Multan al conductor de un patinete por circular bajo los efectos del alcohol en Gijón

Una patrulla de la Policía Local de Gijón observó esta madrugada, sobre las 4.25 horas, la circulación de un hombre en patinete eléctrico por la avenida de Schultz accediendo a la calle Juan Alvargonzález, que utilizaba indistintamente la acera, los pasos de peatones y la calzada, sin respetar las normas de circulación básicas. El patinete iba ocupado por dos personas y era propiedad de una de ellas, que fue detenido en la calle Roncal por los agentes.

Su conductor de 34 años de edad fue sometido a las pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado positivo, por lo que fue denunciado administrativamente por alcoholemia, infracción muy grave que lleva una sanción de 500 euros. No detrae puntos pues no se considera vehículo a motor. Además, se le denunció por infringir la Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte al no respetar la señalización. Se trata de una infracción leve que conlleva una multa de 90 euros.

El patinete fue inmovilizado y retirado el Depósito Municipal.