La gerencia del área sanitaria refuerza los centros de salud de El Coto y Laviada

La gerencia del área sanitaria V transmitió ayer al personal de Cabueñes que la falta de facultativos en El Coto y Laviada ya se ha resuelto y alegó que se había tratado de "un problema puntual", según explicó ayer el sindicato de Enfermería (SATSE). Sus compañeros del sindicato médico, sin embargo, consideran que "la mejor solución" a esta escasez sería cerrar el servicio de urgencias de siete de los trece centros de salud habilitados en el área gijonesa, una opción que ya se había planteado el verano pasado y que tuvo que dejarse a un lado por la presión de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). "Que vuelva a haber un médico en El Coto y en Laviada es poco más que un parche; como alguien se ponga malo y pille la baja estaremos en las mismas. Con menos puntos de atención estaríamos mejor organizados", explicó Alfonso García Viejo, delegado del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA).

Begoña Martínez, actual gerente suplente del área V, se citó ayer con el grupo sindical del SATSE de Cabueñes, que había solicitado una reunión de urgencia al darse a conocer que en el centro de El Coto la escasez de facultativos había dejado desierto el turno de tarde del pasado miércoles, dejando únicamente a una enfermera y un auxiliar. "Se suponía que hoy (por ayer) iba a pasar lo mismo en el de Laviada, pero al final se ha conseguido solucionar a tiempo. Nos garantiza que el caso de El Coto fue un problema puntual y que el servicio de médicos durante el resto de verano no tiene previsto tener más incidencias", concretaron desde el SATSE.

García Viejo, sin embargo, considera que la medida será insuficiente "porque el problema de fondo viene de largo" y pide rescatar un debate que el verano pasado enfrentó frontalmente a la antigua gerencia sanitaria con los vecinos: cerrar siete de los once puntos de atención de la ciudad entre las 15.00 y las 20.00 horas. "Se había estudiado todo al dedillo para que los usuarios no tuviesen que desplazarse demasiado. La distancia más larga era entre Montevil y El Llano, que es de 1.2 kilómetros. Es perfectamente asumible", afirmó. Hace un año, la presión de la FAV obligó a dar marcha atrás y mantener los once centros gijoneses, junto al de Candás y Villaviciosa, abiertos. "Estamos funcionando con tres y cuatro médicos menos en horario de mañana por el personal que está de vacaciones. En el turno de tarde y noche ya no nos podemos permitir ni una baja más y cuando hay una salida a un domicilio el centro se queda sin médico hasta que vuelva", lamentó, e insistió en que la medida no implicar recortes. "Sería agruparnos en menos centros para poder hacer domicilios sin interrumpir el servicio. Si en Asturias perdemos entre 70 y 80 médicos de primaria cada año y la mitad de los recién graduados se van de la región porque les ofrecen mejores contratos, no tenemos muchas más opciones", sentenció.