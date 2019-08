Multa de 600 euros por conducir ebrio un patinete eléctrico

Con los patinetes eléctricos está visto que cada día hay un problema. Primero un accidente contra un ciclista y ahora un hombre de 34 años al que sorprendieron conduciendo de forma temeraria, sin respetar las normas de circulación y superando la tasa de alcohol permitida, lo que le acarreó una multa de casi 600 euros.

Este nuevo episodio con un patinete eléctrico de protagonista -el Ayuntamiento de Gijón tomó la decisión este jueves de impedir que pudiesen circular por las aceras de la ciudad- tuvo lugar a las 4.25 horas de la madrugada. Una patrulla de la Policía Local observó a una pareja, un hombre y una mujer, circulando por la avenida de Schultz, accediendo por la calle Juan Alvargonzález, que utilizaba indistintamente la acera, los pasos de peatones y la calzada "sin respetar las normas de circulación básicas", explican fuentes municipales.

Los agentes intervinientes siguieron a la pareja y les dieron el alto en la calle Roncal. El conductor del patinete, un hombre de 34 años, fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó un resultado positivo, por lo que acabó sancionado por la comisión de una infracción muy grave que acarrea una multa de 500 euros. Esta sanción, no obstante, no acarrea la retirada de puntos del carné de conducir, pues los patinetes no se consideran vehículos a motor. En cambio, sí se le denunció, explican fuentes municipales, por infringir la Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte al no respetar la señalización. Esta multa, como infracción leve, lleva aparejada una multa de 90 euros. El patinete quedó inmovilizado y fue trasladado al depósito municipal.

Cortes de tráfico

Con motivo de las obras de renovación del pavimento de la calzada y la supresión de barreras arquitectónicas en la calle Juan Alvargonzález, en el tramo entre las calles Río de Oro y Severo Ochoa, se llevarán a cabo cortes de tráfico los días 12, 13 y 14 de agosto para labores de fresado de pavimento. Luego, del 19 al 23 de agosto, también quedará cortado el tráfico para la pavimentación de la calzada. Estas obras afectarán en alguna medida además a calles adyacentes.