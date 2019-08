El consejero de Sanidad asegura "estar buscando soluciones" para Atención Primaria

Las quejas de doce de los catorce coordinadores de los equipos de Atención Primaria del área sanitaria V, encargados de los centros de salud, han coincidido con la primera intervención pública del nuevo consejero de Sanidad, Pablo Fernández, que garantizó ayer en la Feria de Muestras "estar buscando ya soluciones" para cubrir las peticiones de los facultativos gijoneses.

La respuesta surge a raíz de que esta semana buena parte de los responsables de los centros de salud locales, con el apoyo de los principales sindicatos sanitarios, asegurasen que en este verano no se podrían cubrir las bajas ni buena parte de las vacaciones de los profesionales por falta de personal. Exigen, por tanto, una mayor previsión en la asignación de puestos y aumentar el número de plazas de nuevos graduados de las principales categorías formativas. Fernández, ayer, dio por saldada, en parte, esta última petición. "El nuevo Ministerio de Sanidad está siendo muy sensible a lo que necesitamos. Es cierto que en estos últimos años, durante la época de crisis, hubo serios recortes en las plazas y era algo que no nos venía nada bien en ese momento. Ahora eso se está solventando y en Asturias la subida está siendo muy significativa", aseguró.

Mientras tanto, Fernández afirmó también que el cambio de gestión en la consejería -él pasa a tomar el mando en sustitución de Francisco del Busto- no ha supuesto empezar desde cero. "El equipo que estaba trabajando con temas tan importantes como la Atención Primaria tienen estudios que siguen adelante y nosotros ya estamos buscando soluciones", concretó. "Soy consciente de que la realidad no espera por nadie y que no se puede esperar a que yo tenga mis 100 días de rigor. Ni siquiera 15. La realidad está ahí, sé que hay que afrontarla, y ya estamos en ello", explicó.

Los sindicatos, por su parte, creen que una de las primeras medidas que podrían tomarse es reducir el número de puntos de atención (en Gijón supondría cerrar en horario de tarde las urgencias de siete centros de salud) mientras la formación de nuevos médicos y enfermeras se hace efectiva.