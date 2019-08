Pregón por la escuadra en La Providencia

Agosto, además de ser el mes del verano por antonomasia, también es el de la fiesta, las romerías y verbenas que llenan las calles y barrios de Gijón. En la antesala de las fiestas de la ciudad, las de Begoña, diferentes barrios y parroquias calientan motores. Los vecinos preparan durante meses sus tres días en los que, más que nunca, celebran y veneran su lugar de residencia. Este fin de semana es el turno de La Providencia, Roces y Deva, además de las de Batiao y Fano, con diferentes actividades organizadas para estos días de celebración.

El pregón de La Providencia corrió a cargo de las chicas del Gijón Fútbol Femenino que desde el año 2000 mueve el balón "cuando en esta ilustre villa jugar al fútbol no era fácil siendo mujer, chica o niña" e, incluso, llegó a estar en la Liga Iberdrola "¡nunca hemos corrido tanto!", bromean en la lectura. Zara Prieto, Eli Rodríguez, Paula Fernández y Mayra Espíritu fueron las encargadas y emocionadas pregoneras. Su ilusión sigue intacta y, tal y como ellas mismas asumieron emocionadas en la lectura, "nos centraremos otra vez en lo que es nuestra guerra, defender nuestros valores, disfrutar de una pasión y abrir camino al futuro con constancia y compromiso".

"La Asociación de Vecinos llamó a nuestro presidente para que nos encargásemos nosotras de la lectura, y no pudimos negarnos", confiesa Mayra Espíritu. La central, que lleva más de diez años en el club, no dudó en leer su trocito de pregón en bable, completando así el emotivo discurso, con el que se sentían "tremendamente identificadas".

Con presencia política de prácticamente todos los partidos políticos con representación municipal, las chicas no quisieron dejar pasar la oportunidad de reivindicar que el fútbol es una práctica de todos, y así lo demuestran sus éxitos. Además, en unas fiestas con temática deportiva, como lo son las de La Providencia, su presencia en ellas se antojaba indispensable para este año. Por su parte, la presidenta en funciones de la asociación de vecinos les otorgó un obsequio en agradecimiento por haber aceptado la invitación festiva.

Con anterioridad, cerca del Mirador de la Providencia, donde está ubicado el prao de la fiesta, hubo también un torneo de juegos populares asturianos para los que, más tarde, habría un premio aunque, tal y como ellos mismos afirmaban, "lo importante es participar". La llave fue el juego más aclamado entre los asistentes y también el último en terminar, aunque a ninguno de los participantes les importó quedarse un ratito más para seguir disfrutando de uno de sus juegos favoritos.

Mañana tendrá lugar la procesión desde la Capilla, recorriendo el Parque del Cabo San Lorenzo hasta la explanada del acantilado. Una vez allí se producirá el "encuentro" de San Lorenzo de Tierra con San Lorenzo de Mar, que es una de las tradiciones más antiguas de La Providencia. Amenizando el acto estará el Grupo Folklórico Asturiano Trebeyu, que podrá la nota musical y el baile en la explanada, realzando de esta manera el encuentro.

Sin embargo, esta no es la única celebración de este fin de semana, si no que tanto Deva como Roces, así como Batiao y Fano, están también de romería. Las fiestas sacramentales de San Julián de Roces, que se iniciaron el pasado viernes, acogieron en la tarde de ayer un taller de difusión del folklore. En él, tanto niños como adultos pudieron aprender acerca de los instrumentos artesanales y también los más tradicionales, además de actividades orientadas a los niños, como pueden ser, por ejemplo, los hinchables. Al igual que ocurre en La Providencia, para mañana está programada una misa solemne con su consiguiente procesión, así como una romería, que no comenzará hasta las seis de la tarde.

En Deva, el gran protagonista del día fue el pulpo, con una gran pulpada a cargo del maestro Alfonso García, con gran acogida entre los vecinos, de todas las edades, que disfrutaron del manjar desde las ocho y media de la tarde. Mañana por la mañana también está programada una misa solemne con procesión en la iglesia de San Salvador de Deva . La gastronomía también fue protagonita ayer en los pogramas festivos de Batiao y Fano.